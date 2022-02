Bewährungsstrafen für Unterschlagung von Parkgebühren

Zwei frühere Beschäftigte der Stadt Münster sollen Parkgebühren in Höhe einer sechsstelligen Summe unterschlagen haben. Das Verfahren vor einem Schöffengericht endete für das Duo am Dienstag vergleichsweise glimpflich.

Wäre der Mitarbeiter eines Supermarktes an der Friedrich-Ebert-Straße einst nicht so aufmerksam gewesen, hätte es mit der Unterschlagung von Parkgebühren wohl bis heute weitergehen können. Im städtischen Tiefbauamt hatte jedenfalls bis zum Dezember 2019 niemand ernsthaft bemerkt, dass Geld in beträchtlicher Höhe nicht auf dem Konto der Stadtkasse gelandet war, sondern in den Taschen von zwei damaligen Mitarbeitern.