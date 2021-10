Lernwerkstätten in allen Schulen

Künftig sollen alle Schulen in Münster die Möglichkeit erhalten, eine schuleigene Lernwerkstatt zur Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Lese-Rechtschreibschwäche (LRS) oder Rechenschwäche einzurichten. Die Vorlage der Verwaltung zur Neuausrichtung der Schulpsychologischen Beratungsstelle wurde am Donnerstagabend im Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien beraten.

Das Angebot soll sich ausschließlich an Schüler aus einkommensschwachen Familien richten, die einen Rechtsanspruch auf Bildungs- und Teilhabeleistungen (BuT) haben. Mit der dezentralen Ausrichtung der Schülerförderung in den Schulen sollen mehr Kinder und Jugendliche der Zielgruppe erreicht werden. Der Geschäftsführer der Kinder- und Jugendhilfe St. Mauritz, Michael Kaiser, monierte, dass bei den geplanten Zugangsvoraussetzungen manche Kinder in stationären Jugendhilfeeinrichtungen diese Fördermaßnahmen nicht in Anspruch nehmen könnten. Entgegenkommen wurde indes von Seiten der Verwaltung signalisiert.

Förderung von geflüchteten Menschen

Welche Erfolge die Landesinitiative zur Integration von Geflüchteten „Gemeinsam klappts/Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“ hat, zeigte André Gunsthövel vom Kommunalen Integrationszentrum in seinem Zwischenbericht. Es habe insgesamt 133 Beratungskontakte im Rahmen des Teilhabemanagements gegeben. Durch Kooperation mit unterschiedlichen Trägern gebe es Fördermaßnahmen unter anderem im Bereich Ausbildung und Arbeit, Gesundheit, Sport und Freizeit, Bildung und Spracherwerb sowie für die soziale Integration. Einige der Bausteine sollen bis Juni 2022 verlängert werden. Dass die Unterstützung beim Nachholen des Hauptschulabschlusses vom Land nicht weiter gefördert werden soll, kritisierte Ulrich Messing (CDU) und regte an, kommunale Fördermöglichkeiten zu auszuloten.