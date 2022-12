Lesung mit deutschen Rockmusikern

In deutschen Musikerkreisen sind Jan Müller von Tocotronic und Rasmus Engler bekannte Größen. Nun haben die beiden einen Roman über das Leben im Hamburg der 90er Jahre geschrieben. Anfang Dezember lesen sie aus „Vorglühen“ in Münster vor.

In der Konzertreihe „TON/\RT“, präsentiert vom Gleis 22, kommen am Montag (5. Dezember) die deutschen Rock-Musiker Jan Müller und Rasmus Engler um 20 Uhr ins LWL-Museum für Kunst- und Kultur, um aus ihrem Debütroman „Vorglühen“ vorzulesen. Darin schreiben die beiden über Hamburg und die 90er-Jahre auf St. Pauli.

Konkret: Albert hatte kaum das geleerte Schnapsglas auf den Tresen gestellt, als Gernot mit schiefer Brille auf ihn zu stob und rief: „Weiter, weiter! Wir müssen weiter!“ Gerade aus der oberbergischen Provinz nach Hamburg gezogen, findet sich Albert Bremer mitten im Irrsinn einer Nacht auf St. Pauli wieder. Er trinkt Großmutters Aprikosen-geist und Unmengen von Bier, trifft in einem Comicladen auf Diana, die tollste Frau aller Zeiten und auf der Reeperbahn die skurrilsten Typen, die er je gesehen hat. Kaum in der Stadt angekommen, findet er Freunde, ein WG-Zimmer und eine Band.

Ein Roman als Lebensgefühl

„Vorglühen“ erzählt von Hamburg 1994 und von der Musik, die nach diesem Sommer ganz Deutschland begeistern wird. Vom Aufbruch aus der Provinz in die Großstadt, von alkoholgeschwängerten Nächten und Tagen, von Rausch und Begeisterung, von Freundschaft, Liebe, Verrat und Enttäuschung. Vom elektrisierenden Gefühl, an dem Ort zu sein, an dem gerade etwas ganz Großes entsteht. „Vorglühen“ sei ein Lebensgefühl und kein Schlüsselroman, heißt es in einer Ankündigung der Lesung.

Jan Müller, geboren 1971 in Hamburg, ist seit der Gründung 1993 Bassist der Rockband Tocotronic. Müller lebt seit 2010 in Berlin und betreibt den populären Interview-Podcast „Reflektor“.

Rasmus Engler, geboren 1979 in Katzenbach, ist Schlagzeuger und Gitarrist in diversen Bands (u.a. Gary, Herrenmagazin, Ludger). Er war Herausgeber des Fan-Magazines „Die tobende Mumie“, schreibt für verschiedene Zeitschriften und arbeitet im „Uebel & Gefährlich“. Er lebt in Hamburg.