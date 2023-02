Wollte „Letzte Generation“ sich auf Kreuzung festkleben?

Große Aufregung und Irritationen am Dienstag im Nordosten von Münster: Mehrere Personen der Klimaaktivistengruppe „Letzte Generation“ wollten sich mutmaßlich auf einer zentralen Kreuzung festkleben. Die Polizei war offenbar vorher informiert.

Aktivistengruppe in Münster

Mit einem Großaufgebot war die Polizei am Dienstag in Münsters Nordosten im Einsatz. Dort war mutmaßlich eine Aktion von Klimaaktivisten geplant.

Gehupe, Stau und Frust auf den Straßen blieben zunächst aus; eine politische Botschaft der Gruppe „Letzte Generation“ konnte kaum vermittelt werden. Am Dienstagmittag schien es kurz, als ob sich mehrere Aktivistinnen und Aktivisten der Klimaprotestgruppe auf einer wichtigen Verkehrsachse in Münster festkleben wollen. Es hätte sich um die Kreuzung von Warendorfer Straße und Schifffahrter Damm gehandelt, die als Verbindung im Nordosten der Stadt dient.

Doch die Polizei Münster war gegen 12 Uhr bereits mit massivem Kräfteaufgebot vor Ort im Einsatz und versuchte offenbar die Protestierenden gar nicht erst auf die Straße zu lassen. An einem nahen Supermarkt kam es zu Kontrollen auf dem Parkplatz.

Polizei wusste vorab von der geplanten Aktion

„Wir haben im Vorfeld Informationen erhalten, dass Personen der Gruppe ‚Letzte Generation‘ heute im Bereich der Kreuzung von Warendorfer Straße und Schifffahrter Damm einen Protest in der uns bekannten Form planen“, so Jan Schabacker weiter. Die Polizei schritt daher ein, war mit fünf Einsatzwagen und zwei Motorrädern vor Ort.

Die Beamten kontrollierten daher laut Schabacker acht Personen und prüfen derzeit noch, welche Maßnahmen sie einleiten. Vermutlich wird es auf sogenannte Gefährderansprachen hinauslaufen. Demnach wird den Personen deutlich gemacht, dass die Polizei sie im Fokus hat.

„Letzte Generation“ protestiert bundesweit

Der deutschlandweit bekannten und umstrittenen Gruppe „Letzte Generation“ geht es mit dieser Art von Protest seit Monaten darum, den Zusammenhang zwischen dem Schadstoffausstoß im Verkehr und den lokalen Verkehrswegen herzustellen. Dafür ist das Festkleben auf dem Asphalt oder Flughafenlandebahnen der prominenteste Protestweg.

Ein Klima-Klebeprotest war in den großen westdeutschen Städten wie auch in Münster bereits zum 15. Februar angekündigt. In der westfälischen Großstadt hatte die Gruppe die Aktion aber kurzfristig verschoben.