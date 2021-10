Letzter Auftritt im Landtag

Münster/Berlin

Die erste Begegnung mit dem Bundesadler hat er schon hinter sich – doch erst ab Dienstag ist Dr. Stefan Nacke (CDU) aus Münster offiziell Bundestagsabgeordneter. Sein Landtagsmandat will er dann am Mittwoch niederlegen. Zuvor steht aber noch eine Wahl an.

Von Dirk Anger