Mit „Super-Mario“ ist endlich wieder ein Prinz im Rathaus

Münsters neuer Karnevalsprinz Mario I. hat sich am Elften im Elften im Rathaus vorgestellt. Und will die Stadt angesichts der Verkehrslage wieder ins Lot bringen. Oberbürgermeister Lewe ist nicht nur deshalb entzückt.

Glaubt man das denn? Er hat ihn tatsächlich vermisst. Und zusätzlich noch die Prinzgarde. Oberbürgermeister Markus Lewe hatte am vergangenen Elften im Elfen „im Kerzenschein gesessen und in Erinnerungen geblättert“. Den Schlüssel hätte er fast freiwillig an den Prinzen herausgerückt. Ging aber nicht. Stattdessen habe er „geheult wie ein Schlosshund“, weil wegen der Corona-Pandemie keiner kam.

Um so überschwänglicher begrüßte Lewe den neuen Prinzen Mario I. (Engbers) und dessen Gefolge aus Prinzengarde, Stadtwache und Prinzenfanfare zur Vorstellung unter 2G-Bedingungen im Rathaus. „Komm‘ herein, oh Mario, du Schmuckstück. Komm‘ herein, ich bin entzückt“, jauchzte Lewe.

Prinz Mario kritisiert Verkehrsversuche

Der so Gepriesene machte trotzdem gleich klar, dass er mit seiner bevorstehenden Regentschaft in Münster so vieles wieder ins Lot bringen müsse. Denn nicht nur CDU-Chef Grau werde gerade immer grauer. „Die Mehrheitsverhältnisse im Rat sind bedenklich in der Tat. Grüne Politik mit Verkehrsversuch macht‘s am Ende auch nicht gut“, analysierte Prinz Mario, im Alltag Caterer, nüchtern. Und sprach vor allem für alle Handwerker und Dienstleister. „Bekannte Straßensperren stellen ein Bein, in die Parkhäuser kommen wir nicht rein.“

Prinzen-Proklamation ohne Lewe

„Super Mario“, (Schützen)-König und Prinz der Prinzengarde, wird kurz vor seiner dritten Impfung gegen Corona am Samstag (13. November) auf dem Prinzipalmarkt proklamiert. Übrigens durch Bürgermeisterin Angela Stähler, OB Lewe („Überall kommen die Frauen“) hat abgesagt. Den wahren Grund kennt Generalprinzmarschall Paul Middendorf: Angesichts der vielen roten Markierungen, Verbote und Parkprobleme finde Lewe nicht mehr den Weg von Angelmodde zum Rathaus. „Die Verkehrspolitik, die lässt uns zagen, wie durchkommen mit unserem Wagen“, fragte sich Middendorf. Lewe rät angesichts der Verkehrslage in Münster dazu, mit dem Narrenschiff zu kommen.

Prinz Mario zum Karnevalsauftakt bei Oberbürgermeister Lewe Prinz Mario Engbers ist der neue Karnevalsprinz von Münster. Oberbürgermeister Markus Lewe (r.) begrüßte ihn im Rathaus. Foto: Oliver Werner Prinz Mario Engbers ist der neue Karnevalsprinz von Münster. Neben OB Lewe (Bildmitte) präsentieren seine Adjutanten (v.l.) Ingo Veltmann, Leo Squillace und Thorsten Geuting den Becher der Freude auf dem Rathausbalkon. Foto: Oliver Werner Einer der ältesten Prinzgardisten Moses Janotta (M.) mit Prinz Mario und den Adjutanten (v.l.) Ingo Veltmann, Leo Squillace und Thorsten Geuting. Foto: Oliver Werner OB Lewe überreichte Blumen an die Tollitute Silvia Backhaus (2.v.r.) und die Adjutantenfrauen (v.l.) Elisa Audisio, Dr. Anne Bremer und Christiane Geuting. Foto: Oliver Werner Pünktlich um 11.11 Uhr stellte die Prinzengarde der Stadt Prinz Mario dem Stadtoberhaupt vor. Trunk aus dem Becher der Freude. Foto: Oliver Werner Generalprinzmarschall Paul Middendorf (r.) überreicht ein Geschenk an OB Lewe. Foto: Oliver Werner Prinz Mario Engbers ist der neue Karnevalsprinz von Münster. Ein Trunk aus dem Becher der Freude durfte nicht fehlen. Foto: Oliver Werner Pünktlich um 11.11 Uhr stellte die Prinzengarde der Stadt Prinz Mario dem Stadtoberhaupt vor. Foto: Oliver Werner Prinz Mario Engbers ist der neue Karnevalsprinz von Münster. Foto: Oliver Werner „Münster Helau“! Foto: Oliver Werner Pünktlich um 11.11 Uhr stellte die Prinzengarde der Stadt Prinz Mario dem Stadtoberhaupt vor. Die Mütze sitzt. Foto: Oliver Werner Paul Middendorf setzt Mario die Prinzenmütze auf. Foto: Oliver Werner Für den Prinzen und hauptberuflichen Caterer gab es Prinzenrollen. Foto: Oliver Werner Markus Lewe begrüßte Prinz Mario und die Prinzengarde. Foto: Oliver Werner Die Prinzenfanfare spielte auf. Foto: Oliver Werner Die Mützen von OB Markus Lewe und Prinz Mario Foto: Oliver Werner Die Mütze sitzt! Foto: Oliver Werner

Jedoch: Auch wenn Prinz Mario ein Böser Geist sei, der das Leben liebe und gleich drei ehemalige Prinzen (falls einer verloren geht) als Adjutanten hat, gibt Lewe ihnen nur bis Aschermittwoch. „Sie glaubten alle, sie könnten es reißen und den Laden hier länger schmeißen. Ich habe sie alle überlebt“, kündigte Lewe sein x-tes Comeback nach den tollen Tagen an. Und wenn es diesmal nicht klappt? „Im Zweifelsfall wird dich das nicht scheren“, sagte Prinz Mario zu Lewe. „Du willst ja Städtetagspräsident werden.“