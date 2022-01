Lewe: „Niemand darf in diesem Winter frieren“

Der Deutsche Städtetag unterstützt wegen der deutlich steigenden Energiepreise die geplante Heizkostenpauschale für Wohngeldbezieher und Bafög-Geförderte. „Niemand darf in diesem Winter frieren, weil er sich Wärme nicht leisten kann“, sagte Präsident Markus Lewe nach der Präsidiumssitzung am Mittwoch. Die Energiepreise seien in den vergangenen Wochen dramatisch, teils um das Achtfache, gestiegen. „Das macht uns große Sorgen. Die Betroffenen müssen sowohl beim Strompreis als auch beim Wohngeld unterstützt werden“, so der Oberbürgermeister von Münster.

Dass der Bund den Heizkostenzuschuss im Wohngeld nun auch für Geförderte in der Ausbildung vorsehe, sei ein gutes Signal. Das entlaste die von steigenden Energiepreisen besonders betroffenen Menschen mit niedrigen Einkommen. „Über eine Million Haushalte in Deutschland werden damit erreicht“, sagte Lewe.

EEG-Umlage soll abgeschafft werden

Die Städte fordern außerdem den Bund auf, die EEG-Umlage auf den Strompreis noch in diesem Jahr abzuschaffen und die Stadtwerke als Grundversorger der Bevölkerung nicht zusätzlich zu belasten.

Die steigenden Energiepreise belasten private Haushalte genauso wie die Städte mit ihren öffentlichen Gebäuden, Unternehmen sowie die Stadtwerke als Grundversorger vor Ort. „Um den unverhältnismäßigen Anstieg der Stromkosten abzufedern, muss der Bund die EEG-Umlage auf den Strompreis so schnell wie möglich abschaffen“, sagte Lewe.

„ Jeder der will, wird von den Stadtwerken mit Energie versorgt “ Markus Lewe

Die Stadtwerke stünden bereit, die hunderttausenden Neukunden aufzunehmen, die aufgrund von Insolvenzen und vertragswidriger Kündigungen ihren bisherigen Energieversorger, der zuvor mit Angeboten auf Discountniveau gelockt hätte, verloren haben. Die Folge sei, dass viele Stadtwerke über ihren kalkulierten Bedarf hinaus jetzt zusätzliche Energie beschaffen, die nach Marktlage sehr teuer eingekauft werden müsse.

„Jeder der will, wird von den Stadtwerken mit Energie versorgt. Aber es darf nicht dazu führen, dass die Stadtwerke und ihre treue Kundschaft für fragwürdige Geschäftsmodelle anderer Anbieter zur Kasse gebeten werden und für deren kurzsichtige Finanzierung geradestehen müssen“, so Lewe.

Der Bund müsste rechtlich klarstellen, dass Stadtwerke für diese Fälle unterschiedliche Preise für Grund- und Ersatzversorgung erheben dürfen. Der Vertrauensvorschuss für die Energiewende dürfe nicht durch den Frust über stark steigende Energiepreise verspielt werden.

Städte sollen Impfpflicht vor Ort umsetzen

Oberbürgermeister Markus Lewe spricht sich in seiner Funktion als Präsident des Deutschen Städtetages erneut für eine allgemeine Impfpflicht in der Corona-Pandemie aus. „Eine Einschränkung nur auf bestimmte Berufsgruppen wäre nur bedingt erfolgreich“, sagte Lewe am Mittwoch nach der Präsidiumssitzung vor Journalisten. Vor dem Hintergrund steigender Inzidenzen und sich verändernden Virusmutationen würden Impfungen die Gefahren mindern.

Vizepräsident Burkhard Jung machte deutlich, dass die Städte und Gemeinden dazu bereit wären, die Impfpflicht vor Ort umzusetzen. „Wir dürfen da, zum Schutz der Schwächsten, nicht wackeln“, sagte er. Betretungs- und Tätigkeitsverbote seien mögliche Konsequenzen. „Wir werden ein Gesetz der einrichtungsbezogenen Impfpflicht umsetzen“, zeigte sich Jung entschlossen.