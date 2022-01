Lewe rechnet mit zahlreichen weiteren Corona-Fällen

In Münster sind so viele Menschen wie nie mit dem Coronavirus infiziert, aktuell über 1600. Oberbürgermeister Markus Lewe geht in den kommenden Wochen von zahlreichen weiteren Infektionsfällen aus, vor allem mit der ansteckenderen Omikron-Variante. „Eine Infektion ist aktuell so wahrscheinlich wie nie“, sagte er unserer Zeitung.

