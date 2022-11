Lichter der Hoffnung an St. Lamberti

Die Not ist groß in Venezuela. Viele Kinder und Jugendliche wandern nach Kolumbien aus – und kommen vom Regen in die Traufe. Die Caritas hilft: mit brennenden Kerzen und Spenden . . .

Kerzen, Glühwein und Waffeln für eine soziale Mission: Die Caritas Münster hat am Samstag für ihre jährliche Spenden-Aktion „Eine Million Lichter“ vor der St.-Lamberti-Kirche Passanten ermutigt, mitzumachen. So viele Einzel-Kerzen wie im symbolischen Motto kamen vor Ort zwar nicht zusammen, aber es wurde Geld eingenommen. Damit sollen Projekte von Caritas international in Kolumbien unterstützt werden.

Kerzen im Windschutzglas hielten die Haupt- und Ehrenamtlichen der Caritas während der zweistündigen Aktion an ihrem Stand bereit, sie wurden gegen Spenden abgegeben. Deren Höhe blieb den Passanten überlassen. Wer Glühwein, Punsch oder heiße Waffeln haben wollte, bekam diese ebenso gegen Spenden. In 75 Orten in Deutschland hätten sich Caritas-Verbände der Aktion angeschlossen, um Spenden zu sammeln, sagte Iria Jaeger, Ehrenamtskoordinatorin des Caritas-Stadtverbandes.

250 000 Kinder leben in schlimmen Verhältnissen

Im Mittelpunkt der diesjährigen Aktion stünden Kinder und Jugendliche, die von Venezuela nach Kolumbien ausgewandert seien und dort nun in schwierigen wirtschaftlichen, sozialen und rechtlichen Verhältnissen lebten, hieß es von Caritas international zur Veranstaltung. Knapp zwei Millionen venezolanische Migranten leben demnach inzwischen in Kolumbien, darunter rund 250 000 Kinder.

„Die Not vieler Menschen in der Heimat war anscheinend so groß, dass sie auf ein besseres Leben in Kolumbien hoffen“, erklärte Jaeger. Viele von ihnen hätten keinen geregelten Aufenthaltsstatus, teilte Caritas international zu der Aktion weiter mit. Deshalb erhielten sie keine Arbeitsgenehmigung und würden nicht selten ausgebeutet.

„Frauen prostituieren sich, um sich und ihre Kinder zu ernähren. Die Kinder gehen nicht zur Schule, weil das Geld für Schuluniformen, Hefte und Bücher fehlt.“ Stattdessen müssten sie betteln. Diesen „Teufelskreis aus Armut, Gewalt und Ausbeutung“ versuche Caritas international mit Partnern vor Ort zu durchbrechen. Iria Jaeger dazu: „Die Menschen sollen vor allem Zugang zum Gesundheits- und zum Bildungssystem erhalten.“

Zur Unterhaltung spielten Marcelo & Claudia unter anderem Lieder aus Lateinamerika. Wie viel Geld bei der Lichter-Aktion zusammengekommen ist, soll am Montag nachgezählt werden, hieß es weiter.