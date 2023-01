Linien 1 und 9 fahren Umleitung in der Innenstadt

Umleitung für die Buslinien 1 und 9: Nach Angaben der Stadtwerke müssen die Busse am Dienstag (31. Januar) in der Innenstadt eine andere Route als gewöhnlich fahren.

Die Busse der Linien 1 und 9 fahren in Münster einen Tag lang eine Umleitung.

Am Dienstag (31. Januar) fahren die Linien 1 und 9 zwischen 6 und voraussichtlich 13 Uhr eine Umleitung in der Innenstadt. In Fahrtrichtung Hiltrup und Amelsbüren können die Busse nach Angaben der Stadtwerke die Haltestellen Krummer Timpen, Aegidiimarkt, Picassomuseum/Rothenburg und Prinzipalmarkt nicht anfahren.

Als Ersatz empfehlen die Stadtwerke die Haltestellen Münzstraße oder Bült. Vom Aegidiimarkt können die anderen Linien zum Umstieg am Ludgeriplatz genutzt werden.

Grund für die Umleitung ist laut Mitteilung der Stadtwerke eine Sperrung an der Voßgasse. In Richtung Roxel und Kinderhaus fahren die Busse wie gewohnt.