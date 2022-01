Digitaler Neujahrsempfang live aus dem Schloss

Viele Institutionen in Münster lassen in diesem Jahr – abermals – den traditionellen Neujahrsempfang ausfallen. Nicht so die Universität. Wie bereits im vergangenen Jahr wendet sich die Hochschule mit einem am Freitagabend (14. Januar) live gestreamten Programm an ihre Mitglieder und die gesamte Öffentlichkeit.

Das Rektorat der Westfälischen Wilhelms-Universität (WWU) Münster lädt alle Interessierten zu dem Neujahrsempfang ein. Es steht schon seit Wochen fest, dass die normalerweise festliche Veranstaltung in der Aula des Schlosses wegen der Corona-Pandemie ausschließlich digital stattfinden wird. Umso mehr haben die Verantwortlichen der WWU in ein kurzweiliges Programm investiert, berichtet das Rektorat.

Die wichtigsten Ereise werden verliehen

Traditionell nutzt die Universität den Neujahrsempfang als Rahmen um ihre wichtigsten internen Preise zu verleihen. So werden diesmal herausragende Initiativen mit dem Gleichstellungspreis, dem Lehrpreis und dem Studierendenpreis ausgezeichnet und in eigens produzierten Filmen vorgestellt.

In diesem Jahr wird zudem ein Sonderpreis verliehen, wie es in der Ankündigung der Uni weiter heißt. Der Rektor der WWU, Prof. Dr. Johannes Wessels, wird auf die Höhepunkte des Jahres 2021 aus Sicht der WWU zurückblicken und gleichzeitig einen Ausblick auf das laufende Jahr geben. Ein Thema ist dabei das Projekt Musikcampus: Gezeigt wird erstmals ein Film, in dem Studierende der Musikhochschule und Tänzerinnen vom „Performance Team Münster“ ihr Können an ausgewählten Orten der Universität zeigen.

Der Livestream ist erreichbar unter https://go.wwu.de/neujahrsempfang-live.