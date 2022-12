„Lotte“ kommt ins Jovel

Am Sonntag (11. Dezember) kommt die deutsche Pop-Sängerin Lotte ab 20 Uhr in die Jovel Music Hall am Albersloher Weg. Einlass ist ab 19 Uhr.

Die 26-jährige Ravensburgerin Lotte hat mittlerweile drei Studioalben rausgebracht, zuletzt ließ sie in diesem Jahr mit einem neuen Album von sich hören.

Nicht nur die Welt habe sich drastisch verändert. Auch Lotte habe künstlerisch sowie persönlich eine grundlegend-extreme Metamorphose durchlaufen, heißt es in der Ankündigung. Selten kam ein Lotte-Album so verletzlich, so authentisch und roh daher. Die Künstlerin selbst sagt dazu: „In mir hat sich was gewandelt. Mehr denn je schätze ich echte Menschen, echte Geschichten und echte Gefühle, statt den Photoshop-Gesichtern, die uns ständig vorgehalten werden. Ich wünsche mir eine Welt mit Ecken und Kanten. Narben. Annahme von Unperfektem. Etwas, das man greifen kann.”

Genialer Kniff im Album

Der Titelsong „Woran hältst du fest, wenn alles zerbricht?“ ist der Schlüssel zu Lottes neuestem Oeuvre. In gleich zwei Varianten ist er auf der Platte vertreten, einmal als Opener und einmal als krönender Abschluss. Schon beim ersten Hören werde hier der geniale Kniff deutlich: Die Frage, die gar nicht so einfach zu beantworten ist, rahmt das Album ein und verdeutliche die Verpuppung der Künstlerin zu einer erwachsenen, selbstbestimmten Frau.

Dominik Hartz ist Support für Lotte am Sonntag. Mit fünf Jahren habe Dominik Hartz Klavierunterricht bekommen, im Alter von 13 Jahren Schlagzeug gelernt, sich mit 16 selbst Gitarre beigebracht, seit gefühlt immer Gedichte geschrieben, schon zu Jugendzeiten mehrere Bands gegründet und nach dem Abitur Schauspiel studiert, heißt es in der Ankündigung weiter. Nebenbei hat er noch jedes Hobby ausprobiert, dass in seinem kleinen Heimatort angeboten wurde und zwischendurch auch noch mehrere Monate in Melbourne als Straßenmusiker gelebt.

Eigenen Stil gefunden

Dominik Hartz sei ein Mensch, der viel ausprobiert. Auch musikalisch sei er wandelbar. Hartz liebäugele mit Hip-Hop, aber fühle sich genauso wohl im Indie-Pop. Irgendwo dazwischen habe er seine ganz eigene Stimme und seinen ganz eigenen Stil gefunden. Der sei mal lässig, mal leicht, manchmal selbstreflektiert ironisch und oft doch sehr tiefgründig.

Tickets gibt es unter www.ticketheimat.de.