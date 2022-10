Vielfalt soll im Stadtbild sichtbarer werden

Der Rat der Stadt Münster hat am Mittwochabend ein Konzept für mehr Sichtbarkeit von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, trans, inter und queeren (LSBTIQ) Menschen im Stadtbild beschlossen. An verschiedenen Stellen in der Stadt sollen etwa Laternen und Fahrradbügel mit Aufklebern in Regenbogenfarben beklebt, Lichtsignalanlagen mit gleichgeschlechtlichen Ampelfiguren für Fußgänger ausgestattet werden.

Laut einer städtischen Pressemitteilung erleben Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans, inter und queere Menschen noch immer Ausgrenzungen, Diskriminierungen und Gewalt. Ziel des Konzeptes für mehr Sichtbarkeit von LSBTIQ-Menschen sei es, Vorurteile in der Stadtgesellschaft abzubauen und Akzeptanz zu fördern.

Gleichgeschlechtliche Ampelfiguren

Konkret sollen in der Stadt auf der Achse Windthorststraße zwischen Bahnhofstraße und Von-Vincke-Straße folgende Maßnahmen umgesetzt werden: Es sollen gleichgeschlechtliche Ampelfiguren an der Lichtsignalanlage Windthorstraße/Bahnhofstraße und an der Ampel Von-Vincke-Straße/Windthorststraße aufgestellt werden. Die Grünlichtkammern der Fußgängersignale sollen mit Streuscheiben, die die Vielfalt von Paarkonstellationen abbilden, ausgestattet werden. Außerdem werden Straßenlaternen im Verlauf der Windthorststraße zwischen Bahnhofstraße und Von-Vincke-Straße und der Lichtmast auf der Mittelinsel der nördlichen Querung Windthorststraße/Von-Vincke-Straße im oberen Bereich mit umlaufenden Aufklebern in nicht retroreflektierenden Regenbogenfarben beklebt.

Im Verlauf der Windthorststraße und Von-Vincke-Straße wird der Betonsockel der Bank vor dem Haus Windthorststraße 19 umlaufend in Regenbogenfarben gestrichen. Die Bank vor dem Haus an der Windthorststraße 1 wird abgebaut und durch Fahrradlehnbügel ersetzt, die in Regenbogenfarben beklebt werden.

Flaggen zu den „Pride Weeks“ im August

Anlässlich der „Pride Weeks“ in den letzten beiden Augustwochen werden die drei Stadthäuser mit je einem Banner „LSBTIQ- willkommen“ beflaggt.

Zudem beauftragt der Rat die Stadt, eine Lösung zu finden, wo und an welcher Stelle im Stadtbild ein „Zebrastreifen“ in Regenbogenfarben im Straßenbau „symbolisch“ realisiert werden kann. Dafür soll ein Straßenzug gesucht werden, in dem es keinen Autoverkehr gibt.