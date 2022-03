Lückertz, Schlagheck und ReiseArt: Gemeinsam um die ganze Welt

Die Reisebüros Lückertz und ReiseArt aus Münster sowie Schlagheck aus Coesfeld fusionieren und zählen dann zu den zehn größten inhabergeführten Reiseunternehmen in Deutschland. Die Herausforderungen in der Reisebranche sind nicht nur wegen Corona groß.

Die meisten Corona-Regeln fallen in diesen Tagen – und hoffentlich in den kommenden Monaten auch die noch hohen Inzidenzen. Die Vorfreude auf den Oster- oder Sommer-Urlaub, der in den vergangenen beiden Jahren mehr oder weniger ausgefallen ist, steigt bei vielen.