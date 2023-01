Ludger Schnieder ist tot

Ludger Schnieder, langjähriger Leiter und Gründer des Pumpenhauses, ist im Alter von 67 Jahren gestorben. Schnieder wurde 28. Oktober 1955 in Lünen geboren, und wuchs in Selm-Bork auf. Er spielte an der Seite von Detlev Quandt eine Hauptrolle in Regisseur Adolf Winkelmanns preisgekröntem Spielfilmerstling „Die Abfahrer“. Die Theaterinitiative Münster holt ihn zur Leitung des Pumpenhauses nach Münster, das er seit 1985 leitete, seit 1999 als Geschäftsführer. Im Juni 2022 hatte er angekündigt, die Theaterleitung in diesem Sommer aufzugeben.