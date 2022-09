Lügen und andere Wahrheiten

Tiefe Einblicke in das Seelenleben nicht nur der „Spökenberger“, sondern der Münsterländer generell verspricht eine Lesung mit Tönne Speckmann alias Otto Lohle am Mittwoch (5. Oktober): Er liest aus seinem neuen Buch „Lüëgen un anner Waorhaiten“.

Aus seinem kürzlich im Aschendorff-Verlag erschienenen Buch „Lüëgen un anner Waorhaiten“ wird Tönne Speckmann alias Otto Lohle am Mittwoch (5. Oktober) in der Geschäftsstelle der Westfälischen Nachrichten, Picassoplatz 3, einige Geschichten auf Platdüütsk vortragen. Der Band präsentiert, so der Untertitel, „Erlebtes, Gehörtes, Erstunkenes und Erlogenes aus dem Münsterland“. Beginn der Lesung ist um 19 Uhr.

Geschichten aus dem Dorfleben

Spökenberg, ein Nest, das man nur nach mehrmaligem Umsteigen und mit viel Beten erreicht, ist die Heimat Tönnes, dem nichts entgeht und der „dat Düörpken“ wie seine Westentasche kennt. Er kennt sie alle, die hintersinnigen und tragikomischen Geschichten aus dem Dorfleben, wenn etwa – bedingt durch lokale Tourismus-Offensiven – Einheimische ihren Platz im Festzelt erst erkämpfen müssen oder der Giebel des brennenden Bauernhofes erst fällt, wenn ein beträchtlicher Betrag für die Kameradschaftskasse zugesagt wird. Spitzfeder Speckmann bietet tiefe Einblicke in das Leben im Spökenberger Amtshaus und berichtet witzig-sarkastisch von Ereignissen rund ums sonntägliche Familienfest, über eine Reise nach Lourdes, die Kirmes im Dorf, über Schützenfeste . . .

Der Eintritt ist frei. Es wird um eine Anmeldung per E-Mail gebeten an die Adresse: buchverlag@aschendorff.de

Tönne Speckmann: Lüëgen un anner Waorhaiten – Erlebtes, Gehörtes, Erstunkenes und Erlogenes aus dem Münsterland, Aschendorff-Verlag, 114 Seiten, mit Illustrationen, kartoniert, ISBN 978-3-402-24864-5, 17,80 Euro