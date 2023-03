LWL-Museum bietet Yoga und Meditation

Die ukrainische Kuratorin Kateryna Ray spricht um 18 Uhr über den gesellschaftlichen Wandel zur Perestroika-Periode in der Ukraine. Foto: LWL/Hanna Neander

Am Freitag findet im Rahmen des Langen Freitags um 18 Uhr auch das vierte Kunstgespräch in der Gesprächsreihe „Transition. Cultural Understanding, Integrity and Democracy in Ukraine and Beyond“ im LWL-Museum statt. Zu Gast ist Svyatoslav Spector, Marketing-Experte und Creative Director verschiedener Werbeagenturen in Kiew. Thema des Abends ist die Bedeutung von Werbung für den Gesellschaftswandel der Ukraine in den 1990er-Jahren. Das Kunstgespräch ist in englischer Sprache, der Eintritt frei. Die Reihe „Transition“ thematisiert den politischen und sozialen Wandel in Ost- und Westeuropa. Der vierte „Transition Talk“ beschäftigt sich mit der Perestroika-Periode in den 1990er-Jahren. Neben Spector berichtet die ukrainische Gastkuratorin Kateryna Ray über den Wandel der Kunstproduktion in dieser Zeit. Ray lädt um 16.30 Uhr zum Rundgang durch die Sammlung in ukrainischer Sprache ein.