Mittelalterlicher Spieleabend

Foto:

Am langen Freitag bietet das LWL-Museum für Kunst und Kultur bereits um 18.30 Uhr auch eine inklusive Tour mit Pascal Palma Kries an. Kries hat Trisomie 21. Er arbeitet als Landschaftsgärtner, in seiner Freizeit beschäftigt er sich jedoch sowohl mit der Schauspielerei als auch mit der Kunst. Die Besucher erwartet eine abwechslungsreiche Tour, die sich weniger mit den kunsthistorischen Informationen als vielmehr mit der persönlichen Sichtweise des Betrachters auseinandersetzt. Bereits am langen Freitag im Oktober hatte Pascal Palma Kries durch die Sammlung des Museums geführt und die Teilnehmer eingeladen, ihre Blickwinkel auf die Werke von Gerhard Richter, Simon Hantaï, Ernst Wilhelm Nay und Otto Piene zu ändern. Für Kries sei es gerade die abstrakte Kunst, die dazu einlädt, der eigenen Fantasie freien Lauf zu lassen. Am „Schrägstrichtheater“ in Münster stand Pascal Palma Kries bereits in mehreren Stücken auf der Bühne. Zuletzt hat er sich intensiv mit Shakespeare und dessen Werk „Hamlet“ auseinandergesetzt und seine Interpretation digital aufbereitet. Die Teilnahme an der Tour kostet zwei Euro. Die Buchung erfolgt über den Ticketshop des Museums.