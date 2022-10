Kunst für Gehörlose im Fokus

Der „Lange Freitag“ steht im LWL-Museum für Kunst und Kultur wieder vor der Tür: Am 14. Oktober öffnet das Museum des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) seine Türen von 10 bis 24 Uhr. Der Eintritt ist ab 18 Uhr frei.

Der „Lange Freitag“ unter dem Titel „Sinn und Sinnlichkeit“ baut thematisch auf die Ausstellung zum Künstler Wolfgang Heimbach und seinem Schaffen als gehörloser Künstler auf. Die Ausstellung „Wolfgang Heimbach. Ein deutscher Barockmaler an europäischen Höfen“ – zu sehen bis zum 4. Dezember – zeigt die verschiedenen Stationen des Reisekünstlers.

Touren durch die Heimbach-Ausstellung

An diesem Abend finden Touren mit Dolmetscherinnen und Dolmetschern in Deutscher Gebärdensprache (DGS) in der Heimbach-Ausstellung statt, schreibt der LWL in einer Ankündigung. Neben einem Improvisationstheater und einem Gebärdenchor wird außerdem der taubstumme Poetry-Slammer Rafael-Evitan Grombelka zu Gast sein. Zudem gibt es ein Künstlergespräch mit Tim Beeby – und den ganzen Abend eine Auswahl von Touren durch die Sammlung.

Poetry-Slammer Grombelka ist Gebärdendolmetscher, Schauspieler im Theater- und Filmbereich, Teilnehmer einer bekannten Casting-Show sowie als Lyriker tätig. In seinem Poetry-Slam vereint er Musik mit Mimik und Gestik, heißt es weiter.

Der inklusive Gebärdenchor „Sign a Sign“ übersetzt Liedtexte in Deutsche Gebärdensprache. Aktuell 25 Mitglieder inszenieren die Lieder in DGS. Das Impro-Theater „Peng“ improvisiert durch Zuruf und spontan kleine Theaterstücke und Erzählungen. Losgelöst von der Heimbach-Ausstellung findet eine Aktion mit Werken des Künstlers Tim Beeby statt. „Unsigned Untitled Undated“ ist das Angebot an die Besucherinnen und Besucher des Museums, ein unsigniertes Werk kostenlos mitzunehmen. Alternativ können Interessierte die Leinwand vom Künstler signieren lassen und sie dann zu den marktüblichen Konditionen käuflich erwerben. Die Aktion wird von Künstlergesprächen zwischen 14 und 22 Uhr begleitet.

Aktion mit Werken des Künstlers Tim Beeby

Neben Rundgängen zu „Phyllida Barlow. Street“ und der Heimbach-Ausstellung haben die Gäste die Möglichkeit, weitere Touren in der Sammlung zu besuchen. Von 19 bis 22.30 Uhr wird im Rahmen eines offenen Ateliers kostenlos Miniaturmalerei angeboten. Die Touren kosten zwei Euro und sind im Ticketshop des Museums buchbar.

Das gesamte Abendprogramm steht auf der Homepage des Museums.