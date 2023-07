Magic Freddi will es krachen lassen

Frederic Pelster alias Magic Freddi, der es bereits in den magischen Zirkel Deutschlands geschafft hat, hat vor wenigen Wochen sein Abitur bestanden. Jetzt stürzt sich in die Vorbereitungen für seine neue Show, die im Herbst zu sehen ist.

Mit voller Kraft geht es an die Vorbereitung der neuen Zaubershow. „The Art of Impossible“ nennt Magic Freddi seine neue Show, mit der er ab September auf Tournee geht und auch in der Stadthalle Hiltrup Station eingelegen wird.

Am vergangenen Wochenende war ein großer Meilenstein auf dem Weg dorthin. Es gab eine Probe in der Stadthalle. „Die Probe ist zu meiner vollen Zufriedenheit verlaufen und ich freue mich schon sehr die Show bald endlich vor Publikum vorführen zu dürfen“, schwärmt der junge Magier, der Mitglied im magischen Zirkel Deutschlands ist und zahlreiche Auftritte im Fernsehen hatte.

Bei seiner neuen Show will Magic Freddi es krachen lassen. Die Daten, die er zur Hand hat, belegen es: Allein für die Probe am Wochenende wurden Licht- und Tonequipment zum Einsatz gebracht, die mehr als eine Tonne auf die Waage bringen. Eine wahre Materialschlacht. Der Aufbau und Abbau – der Aufwand war für Team rund um den Hiltruper Magier enorm.

„Copperfield von Münster“

Für seine neuen Spezialeffekte und die zahlreichen Illusionen, die er auf der Bühne zeigt, betreibt der „Copperfield von Münster“, wie er immer häufiger genannt wird, den riesigen Aufwand.

„Das Publikum darf sich auf ein vollkommen neues Programm freuen“, kündigt Magic Freddi an und betont nochmals, dass er es so richtig krachen lassen will. Er verspricht einen faszinierenden wie auch und höchst unterhaltsamen Abend, „bei dem die Grenzen von Schein und Sein ineinander verschwimmen“. Eben: „The Art of Impossible“.

Zur neuen Show gehören nicht nur die besten Kunststücke alter Meister, wie er ankündigt, sondern vor allem auch magische Eigenkreationen sowie spektakuläre und wagemutige Acts. Das alles klingt nach einem tiefen Griff in die Trickkiste.

Das Abitur in der Tasche

Zeit genug für seine Zauberkunst hat Magic Freddi derzeit allemal. Vor wenigen Wochen hat Frederic Pelster das Abitur am KvG-Gymnasium bestanden. Zum Wintersemester wird er sein Jura-Studium aufnehmen. Bei jungen Magiern wie ihm heißt es: Nach dem Abitur ist vor der nächsten großen Zaubershow.

Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Tickets sind auf der Webseite www.magicfreddi.com sowie auf Eventim erhältlich.