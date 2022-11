„Magnetangeln“ ist kein ungefährliches Hobby

Was es zu beachten gibt

Münster

Ende Oktober haben „Magnetangler“ eine Mörsergranate aus dem Zweiten Weltkrieg in der Aa gefunden. Aber was ist „Magnetangeln“? Und was müssen „Angler“ beachten? Die Bezirksregierung Münster und die LWL-Archäologie Westfalen geben Antworten darauf.