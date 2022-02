Mahnung an Politiker: Nicht streiten, Impfquote erhöhen

Münster/Rheine

Jana Schroeder, Münsteranerin und leitende Virologin der Stiftung Matthias-Spital Rheine, hat mittlerweile Routine als Gast in Talkshows. Am Sonntag war sie bei Anne Will zu Gast - und nutzte den Auftritt, deutliche Worte an die Politiker zu richten.

Von Karin Völker