Brandstiftung am "Ballermann": Was für ein Albtraum

13 Männer aus dem Münsterland sind auf Mallorca in Untersuchungshaft. Sie sollen am Ballermann einen Brand verursacht haben. Doch das ist nicht nur für die Männer ein Albtraum. Ein Kommentar.

Die Feuerwehr löscht einen Brand im Restaurant "Why Not" in der Nähe des Ballermanns. Die Polizei hat auf Mallorca 13 deutsche Urlauber festgenommen, weil sie den Brand ausgelöst haben sollen.

Für den Freundeskreis sollte der Ausflug das Highlight des Jahres werden. Jetzt sitzen 13 Männer aus dem Münsterland in Untersuchungshaft auf Mallorca, weil sie dafür verantwortlich gemacht werden, im ­betrunkenen Zustand mit Zigarettenkippen das Dach einer Bar entzündet zu haben. Das Feuer breitete sich aus, zwei Menschen wurden verletzt, der Schaden allein des Lokals wird auf 150.000 Euro geschätzt. Langjährige Haftstrafen drohen.

Zwei Jahre Pandemie haben für erhebliche Einbußen auf Mallorca gesorgt, viele ­Betriebe waren in der Existenz bedroht. Mit dem Frühjahr blickt die Tourismusbranche endlich optimis­tisch in die Zukunft. Corona-Beschränkungen gibt es in Spanien so gut wie keine mehr. Die Hotels ­haben abgerüstet, Maske trägt kaum jemand.

Kein Pardon!

Die wiedergewonnene Freiheit darf keine Einladung zu Alkoholexzessen sein. Am „Ballermann“ wird längst wieder so wild gefeiert wie vor der Pandemie. Ruhe­störungen von meist ausländischen Touristen gibt es täglich, vermehrt kommt es zu Schlägereien und Diebstählen. Die Stadt Palma hat gerade erst eine Kampagne zur Kontrolle von exzessivem Tourismus vorgestellt. Kein Pardon! Richtig, dass die spanischen Behörden hart durchgreifen, erst recht bei Verdacht auf Brandstiftung –und dann noch gegen mutmaßliche Feuerwehrleute.