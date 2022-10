Münster zeigt Solidarität

Stadtweit wehten am Dienstag Regenbogen- oder Transgenderflaggen an vielen Gebäuden. Um dieses Zeichen der Solidarität am Tag der Trauerfeier von Malte C. hatte zuvor Vereine, Gruppen und Initiativen in einem Brief an die Stadtgesellschaft gebeten.

Bunte Flaggen an vielen Stellen in der Stadt zur Trauerfeier für Malte C.

Überall in der Stadt waren am Dienstag Regenbogen- und Transgenderflaggen zu sehen – so wie hier am Stadtweinhaus. Damit wollten sich Münsteranerinnen und Münsteraner mit der queeren Community solidarisch zeigen.

Am Stadtweinhaus weht am Dienstag eine Regenbogenflagge mit Trauerflor. Einige Meter weiter, an der Bezirksregierung Münster, ist ebenfalls eine bunte Fahne – auf halbmast – zu sehen. Zudem sind im ganzen Stadtgebiet immer wieder Regenbogen- oder Transgenderflaggen (hellblau, rosa, weiß) an Häusern oder in Fenstern angebracht.

Darum gebeten hatten 13 Vereine, Initiativen und Gruppen aus Münster, hauptsächlich aus der queeren Community, sowie das Amt für Gleichstellung der Stadt Münster in einem Brief an die Stadtgesellschaft. „Wir bitten darum, dass an diesem Tag ganz Münster solidarisch an der Seite queerer Menschen steht“, schrieben die Unterzeichnenden. Schließlich wurde am Dienstag Malte C., der am Rande des Christopher Street Days (CSD) Ende August angegriffen worden war und einige Tage später verstarb, beerdigt. Zudem fand auf dem Waldfriedhof Lauheide eine öffentliche Trauerfeier statt, um Abschied von dem 25-Jährigen nehmen zu können.

Polizei zeigt Solidarität

Das nahm auch die münsterische Polizei zum Anlass, um Solidarität zu zeigen. „Wir Münsteraner stehen für Weltoffenheit, Vielfalt, Toleranz und Zivilcourage. Wir alle müssen diese Werte schützen und dafür einstehen“, hieß es von Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf, die sich im Beisein von Kolleginnen und Kollegen mit einer Regenbogenfahne auf Instagram zeigte.

An der Heilig-Kreuz-Kirche war auch eine bunte Fahne zu sehen. Foto: Simon Beckmann

Die Bezirksregierung erinnerte auf Instagram an den „Gewaltangriff“ und den „beispiellosen“ Einsatz von Malte C., um „für die Rechte der LGBTQ+ Community“ einzustehen. „Wir sind fassungslos über diese Tat und setzen ein klares Zeichen für die Solidarität mit der LGBTQ+ Community“, schrieb die Bezirksregierung zu einem Bild mit gehisster Regenbogenflagge.

Bunte Flaggen wehten auch an Gebäuden im Kreuzviertel – etwa an der Heilig-Kreuz-Kirche. Auch bei der Kindertagespflege „Tias & Mien“ waren Regenbogenfahnen am Fenster angebracht. „Ich war bei der Solidaritätsveranstaltung auf dem Prinzipalmarkt Anfang September. Das war sehr bewegend“, erzählte Matthias Dörmann den Hintergrund. Ohnehin habe er sich früher einige Jahre im CSD-Vorstand engagiert und setze sich als Dragqueen für eine diverse und vielfältige Gesellschaft ein. Die Beflaggung an der Kindertagespflege sei deswegen das ganze Jahr über zu sehen.

Matthias Dörmann von der Kindertagespflege "Tias & Mien" zeigte Solidarität. Foto: Simon Beckmann

„Bewegender Moment“

Ein Bewohner des Erpho-Viertels, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, hatte wegen der Trauerfeier eine bunte Fahne aufgehängt. „Wir wollen Solidarität zeigen“, sagte er – und merkte an, dass er in Münster gerne noch mehr Fahnen gesehen hätte.

Moritz Prasse von „Track“, LSBTI-Jugendzentrum und Beratungsstelle vom Verbund Sozialtherapeutischer Einrichtungen NRW, das den offenen Brief an die Stadtgesellschaft mitunterzeichnet hatte, freute sich über die bunte Beflaggung an vielen Stellen der Stadt. „Einige große Unternehmen haben auch mitgemacht“, sagte er und ergänzte: „Die Trauerfeier war ein bewegender Moment, um sich von Malte zu verabschieden.“