Nach Tod von Malte C.: Warum es um Körperverletzung mit Todesfolge geht

Nach dem Angriff bei der CSD-Parade in Münster im August 2022 ist Malte C. im Krankenhaus gestorben. Vor dem Landgericht Münster geht es ab Montag aber erst einmal um eine Körperverletzung. Das wirkt auf den ersten Blick merkwürdig.

Der Tod von Malte C. hat in Münster und bundesweit Entsetzen ausgelöst. Hier die Trauerfeier in der Kapelle des Waldfriedhofs Lauheide.

Das Geschehen am Rand des Christopher Street Day (CSD) im August 2022 in Münster hatte bundesweit Bestürzung ausgelöst – und zwar weit über die Grenzen der LGBTQ-Szene hinaus: Der Tod des 25-jährigen Transmanns Malte C., der nach Faustschlägen gegen ihn auf den Hinterkopf gefallen und an den Folgen des erlittenen Schädel-Hirn-Traumas gestorben war, beschäftigt ab Montag (13. Februar) die 21. Strafkammer am Landgericht Münster.