Münster

Klimaneutralität ist in Münster in aller Munde. Doch der Weg dahin ist nicht einfach. Und es braucht einen Grundkonsens über das gemeinsame Ziel und was damit gemeint ist, mahnt Dr. Norbert Allnoch, Mitglied im Klimabeirat und beruflich in der Beratung rund um Energiefragen tätig.

Von Dirk Anger