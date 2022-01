Angriff im Hauptbahnhof Münster: Ein 16-Jähriger und ein 22-Jähriger haben am Dienstagabend im Hauptbahnhof Münster einen Mann attackiert und kurzfristig bewusstlos geschlagen. Wer der Mann ist, ist bislang noch unklar.

Am Hauptbahnhof Münster wurde ein Mann bewusstlos geschlagen. Seine Identität ist bislang noch nicht geklärt.

Zwei Angreifer haben am Dienstagabend im Hauptbahnhof Münster einen Mann kurzfristig bewusstlos geschlagen. Mitarbeiter der DB Sicherheit haben Beamte der Bundespolizei auf eine Schlägerei vor einer Verkaufsfiliale im Hauptbahnhof aufmerksam gemacht. Ein unbekannter Mann soll laut Pressemitteilung der Bundespolizei zunächst einen 16-jährigen Jugendlichen und einen 22-jährigen Mann verbal attackiert haben. Dann habe er die beiden durch Stoßen zum Kampf aufgefordert. Die beiden Angreifer attackierten den Mann daraufhin gemeinschaftlich.

Die durchgeführte Videoauswertung ergab laut der Mitteilung, dass der 22-jährige Mann zunächst mit mehreren Faustschlägen angriff. Der 16-jährige Jugendliche trat hinzu und streckte den Mann mit zwei massiven Schlägen zu Boden. Der am Boden liegende Mann wurde noch mindestens ein weiteres Mal gezielt durch den Jüngeren geschlagen. Bereits zuvor soll der Mann laut Zeugenaussagen bewusstlos zu Boden gegangen sein.

Bundespolizei stellt Täter

Im Anschluss flüchteten die Täter, konnte aber durch Bundespolizisten vor der Wache am Servatiiplatz gestellt werden. Die Täter wurden zur Feststellung der Identität zur Wache gebracht. Hier konnten auch Aufnahmen vom Smartphone einer Person gesichert werden. Diese zeigten das unbekannte Opfer nach dem Angriff. Zu welchem Zweck diese Aufnahmen des am Boden liegenden Mannes gefertigt wurden, blieb unklar.

Die Bundespolizei leitete Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die in Ahlen wohnhaften Täter ein.

Identität des Opfers ungeklärt

Die Identität des Opfers ist bisher nicht geklärt worden, da er den Tatort noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte verlassen hat. In diesem Zusammenhang wird das unbekannte Opfer gebeten, sich mit der Bundespolizei in Münster über die kostenfreie Hotline der Bundespolizei 0800/6888000 oder 0251/974370 in Verbindung zu setzen.