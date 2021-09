Mann bedroht Brillenverkäuferin

Das war mehr als ein vollkommen geschmackloser Scherz eines Kunden. Ein älterer Mann betrat am Donnerstagmorgen ein Optikfachgeschäft am Ludgerikreisel – ohne, wie vorgeschrieben, einen Mund-Nasen-Schutz im Gesicht zu tragen. Als die Fachverkäuferin, die allein in dem Brillenladen war, ihn freundlich darauf aufmerksam machte, habe der Kunde nach ihren Angaben ihr lachend ins Gesicht gesagt, er erschieße sie gleich.

