Während Paar schläft: Mann bricht in Hotelzimmer ein

Der Unbekannte war am Sonntagmorgen zwischen 5.45 und 6.30 Uhr durch ein offenstehendes Fenster in das Hotelzimmer geklettert. Das berichtet die Polizei. Während die Gäste in dem Hotel am Albersloher Weg schliefen, entwendete der Dieb mehrere Gegenstände.

Als das Ehepaar aufwachte, floh der unbekannte Einbrecher mit der Beute durch die Hotelzimmertür, wie es im Polizeibericht weiter heißt.

Täter-Beschreibung

Der Mann ist zwischen 25 und 30 Jahre alt, um die 1,70 Meter groß und hat schwarze Haare. Zum Tatzeitpunkt war er mit einem weißem Oberteil und einer schwarzen Hose bekleidet. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.