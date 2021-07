Mann von Bus angefahren und schwer verletzt

Polizeieinsatz an der Weseler Straße: Ein Mann ist am Montagabend von einem Bus angefahren worden. Der Fußgänger wurde dabei schwer verletzt.

Am Montagabend ist ein Mann von einem Bus angefahren worden.

Am frühen Montagabend ist ein Fußgänger auf der Weseler Straße von einem Bus erfasst worden. Der Vorfall ereignete sich in der Nähe der Kreuzung zum Ring in Fahrtrichtung Autobahn, wie die Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigte.

Der Fußgänger sei dabei „schwerer verletzt“ worden und per Rettungswagen in eine Klinik gebracht worden.