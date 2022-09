Umfangreiche Straßensperrungen zum Münster-Marathon

Am Sonntag (11. September) findet in Münster der nächste Marathon statt.

Am Sonntag (11. September) fällt um 9 Uhr der Startschuss für den 20. Volksbank-Münster-Marathon. Er verläuft auf der seit Jahren gleichen Strecke. Und das sorgt auch in diesem Jahr für zahlreiche Straßensperrungen. Die Veranstalter sind angehalten, Streckenposten und Absperrgitter einzusetzen.

Dadurch wird vor allem der Autoverkehr stark beeinträchtigt. Fußgänger (auch mit Fahrrad) können die Strecke außerhalb des Altstadtrings überall queren, sofern das Läuferfeld Lücken hat. Im Innenstadtbereich ist das nach Angaben des Veranstalters nur an eigens eingerichteten Querungsstellen möglich.

Umleitungen für den Münster-Marathon

Mit dem Auto ist es jedoch kaum möglich, die Strecke dort zu kreuzen, wie die Erfahrungen der vergangenen Jahre gezeigt haben. Die Lücken im Feld seien dafür zu klein. Autofahrerinnen und Autofahrer sollten den Marathon umfahren.

Umleitungen seien an Verkehrsknoten wie am Neutor, an der Weseler Straße/Kolde-Ring oder an der Roxeler Straße ausgeschildert. Denn: Einige Straßen, die die Marathon-Strecke kreuzen, sind trotz der umfangreichen Sperrungen frei. So ist die Uniklinik über Orléans-Ring und Einsteinstraße erreichbar, zum Zoo kommt man über den Kardinal-von-Galen-Ring oder über den Dingbänger Weg, der Ring ist hingegen zwischen Coesfelder Kreuz und Sentruper Straße gesperrt.

In einer Online-Karte der Stadt Münster sind Streckenverlauf, Sperrungen, freie Strecken und Aufbauten für den Marathon zu sehen (auswählbar über ein Menü oben links auf der Seite).

Wie lang sind die Straßen in Münster gesperrt?

Die Sperrzeiten beim Münster-Marathon sind sehr unterschiedlich. Kein Durchkommen gibt es am Sonntag am Prinzipalmarkt (gesperrt von 4 Uhr bis 20 Uhr). Auch Aegidiistraße (7 Uhr bis 16 Uhr) sowie Adenauer- und Himmelreichallee (8 Uhr bis 16 Uhr) sind lange Zeit gesperrt.

Die übrigen Straßen in der Innenstadt, im Kreuz- und im Nordviertel sowie die Wohnstraßen in Gievenbeck, Nienberge und Roxel, die auf oder an der Strecke liegen, sollen lediglich vorübergehend gesperrt werden. Je nachdem, ob die Straße am Anfang oder am Ende der Strecke liegt – wenn das Läuferfeld schon weit auseinandergezogen ist –, variieren die Sperrzeiten von anderthalb bis fast sieben Stunden.

Die Sperrungen der einzelnen Straßen im Überblick Foto: Lisa Stetzkamp

Auto rechtzeitig umparken

Besondere Voraussicht ist in den Stadtteilen Nienberge, Gievenbeck und Roxel gefragt. Denn durch die Sperrungen am Sonntag ergeben sich einige „Inseln“, aus denen es mit dem Auto stundenlang kein „Entkommen“ geben wird. Wer am Sonntag wichtige Termine mit dem Auto erledigen wolle, sollte seinen Wagen rechtzeitig umparken.

Münster-Marathon 2021 Große Bühne für insgesamt Tausende Läuferinnen und Läufer: Am Sonntag (12. September 2021) startete vor dem Schloss der 19. Volksbnk-Münster-Marathon. Foto: Jürgen Peperhowe Ein Marathon im Zeichen von Corona: Zuschauer mussten etwa im Zielbereich am Prinzipalmarkt nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder getestet sind. Foto: Jürgen Peperhowe Als Erster über die Ziellinie rannte wieder einmal ein Kenianer. Foto: Jürgen Peperhowe Samuel Lomoi war mit zwei Stunden und zehn Minuten der schnellste Läufer beim Münster-Marathon 2021. Foto: Jürgen Peperhowe Elias Sansar wurde Dritter und war damit wieder einmal der beste Deutsche im Feld. Foto: Jürgen Peperhowe Monica Cheruto aus Kenia sicherte sich mit einer Zeit von 2:33 Stunden den Sieg bei den Frauen. Foto: Jürgen Peperhowe Lokalmatdorin Johanna Rellensmann (Mitte) kam als dritte Frau ins Ziel. Foto: Jürgen Peperhowe Große Unterhaltung auf dem Prinzipalmarkt:Herumstelzende Giraffen unterhielten das Publikum im Zielbereich. Foto: Jürgen Peperhowe Das Stelzentheater beeindruckte nicht nur die kleinen Besucher. Foto: Jürgen Peperhowe Ein ganz besonderes Erlebnis hatten 300 Kinder, die sich auf den letzten anderthalb Kilometern ins Marathonfeld einreihen durften. Foto: Jürgen Peperhowe Unter der Anfeuerung der Cheerleader und Tausender Zuschauerinnen und Zuschauer... Foto: Jürgen Peperhowe ...liefen die Kinder von der Westfälischen Schule für Musik an der Himmelreichallee bis zum Ziel am Prinzipalmarkt. Foto: Jürgen Peperhowe Mitmachen durften Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren. Foto: Jürgen Peperhowe Aber auch den etwas älteren Läufern waren die Anfeuerungen vom Straßenrand gewiss. Foto: Jürgen Peperhowe Bei so einer Unterstützung fallen die 42,195 Kilometer schon etwas leichter. Foto: Jürgen Peperhowe Auf den Mülltonnen wurde fleißig getrommelt. Foto: Jürgen Peperhowe Für diesen pandemie-typischen Unrat hätte man sie allerdings auch gut gebrauchen können. Im Start- und Zielbereich waren Masken vorgeschrieben. Foto: Jürgen Peperhowe An mehreren Stationen auf der Strecke gab es Erfrischungen... Foto: Jürgen Peperhowe ...und einen Vitaminschub für die nächsten Kilometer. Foto: Jürgen Peperhowe Vom Start am Schlossplatz führte die Strecke durch die Innenstadt über Gievenbeck, Nienberge und Roxel wieder zurück ins Stadtzentrum. Foto: Jürgen Peperhowe 2100 Frauen und Männer hatten sich für die ganze Marathonstrecke angemeldet. Foto: Jürgen Peperhowe Dazu kamen 1450 Staffeln, die sich die 42 Kilometer durch Münster aufgeteilt haben. Foto: Jürgen Peperhowe Ab neun Uhr morgens flogen die Füße über den münsterischen Asphalt. Foto: Jürgen Peperhowe Kraftfutter stand für die Ausdauersportler am Streckenrand bereit. Foto: Jürgen Peperhowe Auf drei Bühnen vom Aegidiitor bis zum Prinzipalmarkt wurde dem Publikum und den Aktiven eingeheizt. Foto: Jürgen Peperhowe An etlichen „Laufmotivationspunkten“ wurden die Läuferinnen und Läufer von Fantasiewesen angefeuert. Foto: Jürgen Peperhowe „Deine Best(e) Zeit“ – das ist das Motto des Münster-Marathons 2021. Foto: Jürgen Peperhowe Die Staffelläufe machen den Münster-Marathon regelmäßig zum Volksfest. Foto: Jürgen Peperhowe 5800 Sportlerinnen und Sportler waren 2021 allein in den Staffeln angemeldet. Foto: Jürgen Peperhowe Das Ziel vor Augen: Alle, die es innerhalb von fünfeinhalb Stunden ins Ziel schafften, bekamen eine Medaillen und ein Finisher-Shirt. Foto: Jürgen Peperhowe

Hotline beantwortet Fragen zu Straßensperrungen

Fragen zur Verkehrsführung und den Straßensperrungen nimmt eine Service-Hotline am Samstag von 13 Uhr bis 20 Uhr und Sonntag von 6 Uhr bis 15 Uhr unter 01805-929292 (0,14 Euro/Minute aus dem Festnetz und maximal 0,42 Euro/Minute aus dem Mobilfunknetz) entgegen.

Busse müssen Umleitungen fahren

Am Sonntag (11. September) werden fast alle Buslinien umgeleitet. Wir geben einen Überblick über die Umleitungen.

