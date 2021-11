Marc Gettmann enthüllt Gedanken

In viele Länder haben seine Auftritte Marc Gettmann bereits geführt. Am Sonntag (21. November) gastiert der Mentalmagier mit seiner Show im Jovel Club in Münster.

Der Mentalmagier Marc Gettmann enthüllt am kommenden Sonntag (21. November) im Jovel Club Gedanken, verbiegt Metall und wagt kleine Blicke in die Zukunft. „Eine Show die Sie nachhaltig verblüffen wird“, verspricht der Veranstalter „JoE – Just other Events“. Es ist eine begrenzte Anzahl an reservierbaren Sitzplätzen verfügbar. Einlass ist ab 17.30 Uhr, die Show beginnt gegen 18.10 Uhr.

Die Auftritte des Mentalmagiers haben ihn durch viele Länder geführt. Er hat Hollywoodgrößen verzaubert. Seine Kunststücke hat er sowohl im Fernsehen als auch auf unzähligen Events wie dem Grimme Online Award, Aftershowpartys auf der Berlinale oder dem Deutschen Opernball gezeigt, heißt es in einer Mitteilung des Veranstalters.

„Ich versuche zwar das Publikum mit unerklärlichen Dingen zu begeistern, aber letztlich sind die Zuschauer die Gewinner. Ich möchte besondere Momente schaffen, an die man sich jahrelang erinnert,“ sagt Marc Gettmann. Die Show präsentiert er mit einem Augenzwinkern, denn ein gutes Gefühl beim Publikum sei die Voraussetzung für einen großartigen Abend. Am Ende der Show bleibe die Frage: Kann er wirklich Gedanken lesen? Die Antwort werden die Zuschauer sich nur selbst geben können.

Es gilt die 3G-Regel und Maskenpflicht bis zum Platz. Tickets für den Auftritt gibt es online.