Märchen, Vortrag und Premierenlesung

Die Stadtbücherei am Alten Steinweg lädt im März zu besonderen Veranstaltungen ein. Dazu gehören ein Märchen-Nachmittag, ein Vortrag über die Dichterin Else Lasker-Schüler und die Premierenlesung „Fräulein Wunder“ mit Gisa Pauly.

Aus Anlass des Weltgeschichtentages, der in diesem Jahr unter dem Motto „Verloren und gefunden“ steht, nehmen die Erzählerinnen des Märchenzirkels Münster alle Menschen ab fünf Jahren mit auf die Suche der Märchenheldinnen und Märchenhelden nach dem Verlorenem. Die Veranstaltung, die im Rahmen der „Wochen gegen Rassismus“ stattfindet, beginnt am Dienstag (22. März) um 14.30 Uhr im Zeitungslesesaal der Stadtbücherei.

Der Vortrag der Literaturwissenschaftlerin und Germanistin Sabine Förster über Else Lasker-Schüler (1869-1945) beginnt am Mittwoch (23. März) um 16.30 Uhr. Geboren in Wuppertal-Elberfeld und gestorben in Jerusalem, verstand sich Else Lasker-Schüler als deutsch-jüdische Dichterin. „Ihr autobiografisch geprägtes Schaffen ist ein Zeitzeugnis, in dem sich ihre eigenen Denkweisen und Wunschvorstellungen sowie die der Epoche widerspiegeln“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtbücherei. In ihren Gedichten, Prosatexten und Theaterstücken komme ihre Sehnsucht nach Versöhnung zum Ausdruck. Mit ihrer Doppelbegabung als Zeichnerin und Dichterin und ihrer unkonventionellen Lebensweise war sie Teil der Avantgarde zu Beginn des 20. Jahrhunderts.

Sowohl beim Märchen-Nachmittag als auch beim Vortrag ist der Eintritt frei, eine Anmeldung aber erforderlich unter 492 42 42 oder per E-Mail an buecherei@stadt-muenster.de.

Die Premierenlesung mit Bestseller-Autorin Gisa Pauly, die Anfang März wegen Erkrankung abgesagt werden musste, findet nun am 29. März (Dienstag) statt. Die Autorin liest ab 19.30 Uhr aus „Fräulein Wunder“, dem ersten Teil ihrer neuen Sylt-Saga. Der Eintritt beträgt 5 Euro, Karten gibt es nur im Vorverkauf in der Stadtbücherei am Alten Steinweg (keine Abendkasse, keine telefonische Reservierung).

Für alle Veranstaltungen gelten die aktuellen Coronaschutz- und Hygieneregeln.