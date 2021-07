Markus Lewe sieht eine „Zeitenwende“

Die Kampagne „Mayors Alliance for the European Green Deal“ hat das Ziel, die Klimamaßnahmen auf kommunaler Ebene hervorzuheben. Gemeinsam mit mehr als 30 Großstädten der Europäischen Union unterstützt Münster eine Kampagne des Großstädteverbundes „Eurocities“. Kommunen nehmen eine Schlüsselrolle im Klimawandel ein, denn in der EU wohnen fast 75 Prozent der Bevölkerung in Städten.

Mit der Unterzeichnung der Mayors Alliance erkennt Markus Lewe auch für Münster eine Zeitenwende an, die durch die Coronakrise zusätzlich dynamisiert wurde, teilt die Stadt mit. Der Oberbürgermeister spricht von einer gesellschaftlich tiefgreifenden Transformation, die nur gemeinsam mit den europäischen Partnern bewältigt werden könne. „Angesichts der immensen CO 2 -Belastung funktioniert die traditionelle Lebensform nicht mehr“, so Lewe, sie könne sogar Zukunftschancen zerstören. Es gehe darum, „wie wir unser Leben so anpassen können, dass wir anstelle des traditionellen Wirtschaftens neue Wertschöpfungsketten finden und weiterhin ein gutes Leben führen können“.

Top-Thema Nachhaltigkeit

Die durch „Eurocities“ gegründete Allianz zielt darauf ab, das Thema Nachhaltigkeit ganz oben auf der internationalen politischen Agenda zu halten und zu zeigen, dass der Aufschwung nach der Covid 19-Pandemie eine einzigartige Gelegenheit bietet, transformative Veränderungen voranzutreiben, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen.

Diese Städte sind dabei

Die Bürgermeister-Allianz für den Europäischen Green Deal wird vertreten durch die Bürgermeister von Athen, Barcelona, Braga, Bratislava, Brno, Budapest, Burgas, Bonn, Cluj Napoca, Dortmund, Dublin, Düsseldorf, Florenz, Gent, Glasgow, Hannover, Lahti, Leipzig, Ljubljana, Logrono, Madrid, Münster, Nantes, Oulu, Porto, Prag, Riga, Reykjavik, Rotterdam, Stockholm, Tallinn, Terrassa, Toulouse, Turku, Wien, Warschau.