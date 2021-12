Maskenpflicht in der Innenstadt wird reduziert

Noch gilt die Maskenpflicht in der ganzen Innenstadt, doch das ändert sich ab Heiligabend. Vom 24. Dezember bis zum 8. Januar gilt die Maskenpflicht nur noch in den Fußgängerzonen sowie auf dem Wochenmarkt auf dem Domplatz.

Die Maskenpflicht in Münster wird reduziert: Eine Allgemeinverfügung der Stadt sieht das Tragen einer medizinischen Maske ab Freitag (24. Dezember) bis zum 8. Januar in den Fußgängerzonen der Innenstadt sowie den Wochenmarkt auf dem Domplatz vor. Bis Donnerstag einschließlich gilt die Maskenpflicht noch in allen zentralen Haupteinkaufsstraßen, deren Seitenstraßen, den Weihnachtsmärkten und dem Bahnhofsumfeld. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Auch in der Zeit zwischen den Jahren sei die Innenstadt in Münster ein starker Anziehungspunkt für viele Gäste, heißt es in der Mitteilung. "Aufgrund der erhöhten Nutzungsfrequenz sowie des länger anhaltenden Aufenthalts großer Personengruppen gehen wir davon aus, dass in den Haupteinkaufsstraßen die Maskenpflicht sinnvoll und erforderlich ist", sagt Krisenstabsleiter Wolfgang Heuer. Sollte sich die Lage im Januar insgesamt entspannen, werde die Maskenpflicht in den Einkaufszonen beendet.

Hier gilt die Maskenpflicht

Die Maskenpflicht gilt vom 24. Dezember 2021 bis zum 8. Januar 2022 täglich von 10 bis 20 Uhr für folgende Straßen und Plätze:

Ludgeristraße (zwischen Verspoel und Klemensstraße), Salzstraße (im Bereich der Fußgängerzone), Windthorststraße (von der Ludgeristraße bis zur Klosterstraße), Stubengasse, Heinrich-Brüning-Straße, Syndikatplatz, Platz des Westfälischen Friedens, Syndikatgasse, Gruetgasse, Klemensstraße, Klarissengasse, Beginengasse, Rathausplatz.

In den gekennzeichneten Bereichen gilt ab dem 24. Dezember die Maskenpflicht. Foto: Stadt Münster

Bei Nichteinhaltung der Maskenpflicht droht laut Stadt ein Bußgeld in Höhe von 150 Euro.

Für den Wochenmarkt gilt die Pflicht zum Tragen einer mindestens medizinischen Maske zunächst bis zum Ablauf dieser Allgemeinverfügung am 31. März 2022, da hier auch im Winter an vielen Stellen mit einem hohen Personenaufkommen sowie einer häufigen Unterschreitung des Mindestabstandes zu rechnen ist. Für den Verzehr von Speisen und Getränken kann die Maske abgelegt werden, dies gilt jedoch nicht im unmittelbaren Umfeld von Verzehrständen.

Die Allgemeinverfügung sowie ein Lageplan mit den Bereichen, in denen die Maskenpflicht gilt, ist zu finden im städtischen Webportal unter: www.muenster.de/corona_aktuell