Mathilde-Anneke-Schule: Umzug kommt langsam in Sicht

Das neue Schuljahr ist einen guten Monat wieder im Gange – für die Mathilde-Anneke-Schule ist es das siebte unter provisorischen Umständen. Nachdem schon vor Monaten klar wurde, dass es mit dem zugesicherten Umzug in den Schulneubau in diesem Sommer wieder nichts werden würde, hat sich die Schule unter Leitung von Birgit Wenninghoff mit ihren sechs neu hinzugekommenen Klassen erneut provisorisch eingerichtet. Diesmal in der ehrlichen Hoffnung, spätestens im kommenden Schuljahr endlich keine weiteren Interimslösungen mehr finden zu müssen, wenn die nächsten sechs fünften Klassen hinzukommen

