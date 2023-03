Mausefalle schnappt auf der Bühne zu

Für ihre 21. Produktion hat sich die Theatergruppe „Holy Cross Theatre Company“ aus der Gemeinde Heilig Kreuz einen beliebten Klassiker ausgesucht: Mit Agatha Christies „Mausefalle“ in einer eigenen Bühnenbearbeitung von Johannes Willenberg stehen sie ab Freitag (10. März) wieder auf der Bühne.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich die Theatergruppe an die erfolgreiche Kriminalkomödie wagt: Bereits im Jahr 2000 spielten sie Christies „Mausefalle“ als Debütproduktion. Unter der Regie von Ruth Koch wird das Stück nun erneut aufgeführt. Am Mittwoch fand die Generalprobe statt und es wurde an den letzten Feinheiten geschliffen.

Der Mörder geht im Schneesturm um

Zum Inhalt: Im Winter 1954 wird in London die alte Mrs. Lion an ihrer Haustür erwürgt. Währenddessen wird tief in der Provinz eine neue Gästepension eröffnet. Kann es sein, dass beides zusammenhängt? Was, wenn ein Mörder auf dem Weg nach Berkshire ist, um mitten im Schneesturm sein Unwesen zu treiben? Ein spannendes Stück mit humorvollen Elementen, das nicht umsonst das am längsten kontinuierlich gespielte Stück der Welt ist.

Das Besondere an der Produktion der Holy-Cross-Theatergruppe: Auch das Publikum kann mitwirken. Nach dem zweiten Akt haben die Zuschauer die Möglichkeit, selbstständig zu ermitteln. Wem es gelingt, den Mörder zu enttarnen, der bekommt die Chance auf einen Preis.

Dank des Blinden- und Sehbehinderten Vereins NRW hat die Theatergruppe außerdem erstmals die Möglichkeit, die Aufführung mit einer Audiodeskription zu begleiten. Als inklusive Theatergruppe sei das etwas ganz Besonderes, so Johannes Willenberg. Die Holy-Cross-Theatergruppe ist nicht nur inklusiv, sondern auch generationenübergreifend.

Aufführungen im Pascal-Gymnasium

Premiere ist am heutigen Freitag um 20 Uhr in der Aula des Pascal-Gymnasiums, Uppenkampstiege 17. Weitere Vorstellungen sind am 11., 17. und 18. März jeweils um 20 Uhr. Am 12. März beginnt die Vorstellung bereits um 17 Uhr, und es wird zusätzlich eine Audiodeskription angeboten.

Karten (zehn/ermäßigt acht Euro) gibt es im Pfarrbüro Heilig Kreuz oder an der Abendkasse (Reservierung: holycross23@gmx.de).