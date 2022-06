Neue Direktorin – neue Forschung

Nach Deutschland wollte Sara Wickström eigentlich nicht mehr zurück – gerade wieder angekommen in ihrem Heimatland Finnland, an der Universität der Heimatstadt Helsinki. Doch dann kam dieser Anruf der Max-Planck-Gesellschaft: Ob sie sich vorstellen könnte, eine Direktorenstelle am Max-Planck-Institut für Molekulare Biomedizin in Münster zu übernehmen? So sehr sie an der Heimat hänge, „ein solches Angebot kann man nicht ablehnen“, sagt die Zellbiologin.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper