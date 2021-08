Was ist besser als eine Blockflöte? Eine von Max Volbers gespielte Blockflöte! Der gebürtige Münsteraner hat gerade einen der hochkarätigsten Musikwettbewerbe für sich entschieden.

Der Blockflötist Max Volbers ist Preisträger des Deutschen Musikwettbewerbs (DMW) 2021. Der gebürtige Münsteraner überzeugte die Jury mit seinem atemberaubenden Spiel im steten Wechsel von Alter und Neuer Musik. Der vom Deutschen Musikrat getragene Musikwettbewerb fand in diesem Jahr erstmals in Freiburg statt, die letzten Runden wurden live gestreamt.

Havixbecker und Pauliner

Der 27-Jährige wuchs in Havixbeck auf, besuchte das Gymnasium Paulinum, wurde mit 13 Jahren Jungstudent an der Folkwang-Musikhochschule und beendete 2020 sein Studium am Mozarteum Salzburg.

Max Volbers lehrt mittlerweile selbst: am Salzburger Mozarteum sowie am Institut für Alte Musik der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. Er ist Stipendiat der Deutschen Stiftung Musikleben, der Ernsting-Stiftung Coesfeld, die ihm zwei wertvolle Instrumente zur Verfügung stellt, sowie der Cordes-Stiftung.

Förderung und Konzertvermittlung

Als Preisträger des seit 1975 vom Deutschen Musikrat veranstalteten Wettbewerbs darf sich Volbers über langfristige Förderung und Konzertvermittlung sowie eine eigene Album-Produktion freuen. Das Preisgeld von 5000 Euro gilt als vergleichsweise nachrangig . . .

Wegen der Corona-Pandemie war der Wettbewerb vom Frühjahr in den Sommer verlegt worden, die erste Runde mit 209 Musikerinnen und Musikern fand digital statt. Zur zweiten Wettbewerbsrunde in Freiburg reisten 93 Solistinnen und Solisten sowie 11 Ensembles an. Sie präsentierten unter Corona-Schutz-Auflagen ihre Musik ohne Publikum. Der Wettbewerb wurde über die Website des Deutschen Musikwettbewerbs im Live-Stream gesendet.