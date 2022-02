Mehr als 1100 Gesundmeldungen: Zahl der aktuell Infizierten sinkt

Das Gesundheitsamt in Münster hat am Dienstag mehr Gesundmeldungen als Neuinfektionen registriert. Damit ist die Zahl der aktuell infizierten Münsteranerinnen und Münsteraner im Vergleich zum Vortag gesunken.

Das Gesundheitsamt in Münster hat am Dienstag deutlich mehr Gesundmeldungen als Neuinfektionen registriert. Damit ist die Zahl derer, die aktuell nachweislich mit dem Coronavirus infiziert sind, deutlich gesunken. Laut der Homepage der Stadt Münster sind derzeit 5860 Münsteranerinnen und Münsteraner nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Am Montag (7. Februar) waren es 6200. Zum ersten Mal seit Pandemie-Beginn gab es am Montag in Münster mehr als 6000 Infizierte.

Innerhalb von 24 Stunden hat das Gesundheitsamt 789 Corona-Neuinfektionen bestätigt. Gleichzeitig wurden 1129 Gesundmeldungen bestätigt. Weitere Todesfälle hat es seit Montag nicht gegeben.

Fast 30.000 Corona-Fälle in Münster

Seit Pandemie-Beginn wurden in Münster bislang 29.381 Corona-Fälle labordiagnostisch bestätigt. 23.369 Menschen gelten mittlerweile als genesen. 152 Münsteranerinnen und Münsteraner sind bislang an oder mit Corona gestorben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 1034,1 (-27,8 im Vergleich zum Vortag). Die NRW-Inzidenz hat das RKI am Montagmorgen mit 1485,0 angegeben.

60 Corona-Patienten in Krankenhäusern

In den Krankenhäusern in Münster werden aktuell 60 Covid-Patienten behandelt (Montag: 62). Davon müssen acht Patienten auf Intensivstationen betreut werden (Montag: neun), vier davon müssen künstlich beatmet werden (Montag: sechs).