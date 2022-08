Mehr als 1200 Pfeifen in 150 Jahren

An unzähligen Orgeln im Bistum Münster hat die Firma Orgelbau Friedrich Fleiter gearbeitet und für Klangqualität gesorgt. Das erfuhr auch Oberbürgermeister Markus Lewe, der eine Abordnung des in Nienberge ansässigen Traditionsunternehmens am Montag in den Friedenssaal eingeladen hatte.

Anlässlich des 150-jährigen Firmenjubiläums durften sich die beiden Geschäftsführer Eberhard Hilse und Stefan Linke sowie Friedhelm Fleiter, der das Unternehmen in der vierten Generation bis vor 15 Jahren geführt hatte, in das Goldene Buch der Stadt eintragen.

Dank für die Standorttreue

Zudem erhielt die Orgelbaufirma die Silberne Rathausgedenkmünze als Dank für die Standorttreue. „Ihre Firma ist ein ganz besonderer Bestandteil unserer Stadtkultur“, gratulierte Lewe der kleinen Abordnung des Traditionsunternehmens.

„Sie haben alle Wirren der Zeit überstanden und sich immer wieder neu aufraffen und konfigurieren können“, ergänzte der Oberbürgermeister, der verriet, dass er selbst ein leidenschaftlicher Orgelhörer sei.

Die vielfältigen und bezaubernden Klänge der „Königin der Instrumente“ würden ihn einfach immer wieder fesseln. Besonders beeindruckt sei er auch von der Orgel im Billerbecker Dom, die ebenfalls von der Firma Fleiter restauriert worden sei.

Oberbürgermeister Markus Lewe (r.) empfing die Abordnung der Firma Fleiter im Friedenssaal. Foto: Oliver Werner

Gegründet wurde das Unternehmen von Friedrich Fleiter im Jahr 1872. Über vier Generationen wurde es von der Familie – zuletzt von Friedhelm Fleiter – mit viel Herzblut geleitet. Im Jahr 2007 übernahm Eberhard Hilse als Geschäftsführer die Firma. Seit dem Jahr 2016 leitet er sie gemeinsam mit Stefan Linke.

In den zurückliegenden 150 Jahren habe das Unternehmen mehr als 1200 individuelle Pfeifen gefertigt und mit Handwerk, Klangqualität und Innovation begeistert, sagte Lewe.