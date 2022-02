Mehr als 250 Sturm-Einsätze für die Feuerwehr Münster

Am Ende standen für die Feuerwehr mehr als 250 Einsätze auf dem Zettel. Vor allem wegen der Sturmtiefs, die über Münster hinweggefegt sind, waren die Einsatzkräfte am Wochenende im Dauereinsatz. Ein Feuerwehrmann wurde verletzt.

Wegen mehrerer Sturmtiefs war die Feuerwehr in Münster am Wochenende im Dauereinsatz.

Gleich vier kräftige Sturmwellen mit mehr als 250 Einsätzen hatten die Kräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr Münster in den vergangenen Tagen zu bewältigen. Nach dem Höhepunkt in der Nacht zu Samstag blieb es wider Erwarten in der Nacht zu Montag vergleichsweise ruhig, wie es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung heißt.

"Dass es bei einem blauen Auge für unsere Stadt geblieben ist, haben wir den Einsatzkräften zu verdanken, die überall sofortige Hilfe geleistet und alle Gefahrenpunkte schnell beseitigt haben – sehr gute Arbeit unserer Feuerwehr", bilanziert Krisenstabsleiter und Stadtrat Wolfgang Heuer das Geschehen der letzten Tage in der Mitteilung.

Ein Feuerwehrmann in Münster leicht verletzt

"Hierzu war eine intensive Vorplanung notwendig, diese hat sich bewährt", sagt Feuerwehr-Chef Gottfried Wingler-Scholz, "dennoch muss man attestieren, dass wir im Gegensatz zu anderen Kommunen noch recht glimpflich durch diese stürmische Phase gekommen sind. Ein Feuerwehrmann wurde bei einem Einsatz leicht verletzt, ansonsten haben wir keine Personenschäden zu verzeichnen."

Sturm mit Orkanböen zieht über Münster Der Tag danach: An der Kettelerstraße in Münster hat die stürmische Nacht deutliche Spuren hinterlassen. Foto: Martin Kalitschke Orkan „Zeynep“ ist der zweite Sturm, der innerhalb weniger Tage auch über Münster hinwegzieht. In der Grafschaft sind Bäume umgestürzt. Foto: hpe Die Feuerwehr war unter anderem wegen umgestürzter Bäume im Dauereinsatz. Foto: hpe Am Studentenwohnheim am Horstmarer Landweg wurde durch den Sturm das Dach abgedeckt. Menschen wurden dabei nach Angaben der Feuerwehr nicht verletzt. Foto: Feuerwehr Münster Die Feuerwehr Münster musste seit dem frühen Freitagabend insgesamt mehr als 150 Sturmeinsätze abarbeiten. Foto: Helmut Etzkorn Überall im Stadtgebiet blockierten umgestürzte Bäume Fahrbahnen. Foto: Helmut Etzkorn Insgesamt waren in der unruhigen Nacht 800 Einsatzkräfte aller drei Berufsfeuerwachen und der 20 Löschzüge der freiwilligen Feuerwehr ausgerückt. Foto: Helmut Etzkorn „Pausenlos und im Sekundentakt“, so der Lagedienst der Feuerwehr, gingen ab 18 Uhr die Notrufe ein. Foto: Helmut Etzkorn In der Feuerwache 2 am Hafen wurde eine Verpflegungszentrale für die Feuerwehr eingerichtet, auch in einigen Gerätehäusern wie beispielsweise beim Löschzug Hiltrup wurde der Herd in der Küche angeschmissen. Um 22 Uhr gab es dann Spaghetti Bolognese für die Freiwilligen. Foto: Helmut Etzkorn Zu allem Übel kam dann noch ein heftigerer Brandeinsatz bei „Agravis“ am Industrieweg. Dort stand gegen 22 Uhr im vierten Obergeschoss eine Maschine zur Herstellung von Tierfuttermitteln in Brand. Foto: Helmut Etzkorn Orkanböen mit reichlich Regen trafen Münster am Freitagnachmittag: Peitschender Regen und stürmischer Wind hat hier die Absperrungen an der Bremer Straße umgehauen. Foto: Matthias Ahlke Radfahrer und Fußgänger hatten gleichermaßen mit den widrigen Wetterumständen zu kämpfen. Foto: Matthias Ahlke Diese Windschutzscheibe wurde in Mitleidenschaft gezogen. Foto: Grottendieck Eine Birke ist an der Max-Winkelmann-Straße auf eine Garage gefallen Foto: Grottendieck Eine Birke an der Bahlmannwiese hat es vergangene Nacht geschmissen. Der Baum wurde entwurzelt, fiel aber zur richtigen Seite. Foto: Gabriele Hillmoth Beim Sturm am Donnerstag ist ein Baum auf den Schifffahrter Damm bei Mariendorf gefallen. Foto: Joel Hunold Beim Sturm am Donnerstag ist ein Baum auf den Schifffahrter Damm bei Mariendorf gefallen. Foto: Joel Hunold Auf der Wolbecker Straße kippte ein Umleitungsschild auf die Straße. Foto: Matthias Ahlke Das Schild ragte mitten auf die Fahrbahn. Foto: Matthias Ahlke Äste und Zweige wurden auf die Bismarckallee geweht. Foto: Matthias Ahlke Die Fahrräder hat es umgehauen an der Schmittiingheide. Foto: Matthias Ahlke Ein Baustellenschild an der Bismarckallee wurden von einer Böe umgeworfen. Foto: Matthias Ahlke Eine Sturmböe hat den Motorroller an der Scharnhorststraße umgeworfen. Foto: Matthias Ahlke Äste und Zweige wurden auf die Bismarckallee geweht. Foto: Matthias Ahlke Die Flaggen des Künstlers Matt Mullican tanzen und wehen im Wind. Foto: Matthias Ahlke In Angelmodde rückte ein Löschzug an Foto: privat Umgestürzte Bauzäune in Hiltrup Foto: Grottendieck

Den 42 Einsätzen in der Nacht zu Donnerstag folgten nach Angaben der Stadt mehr als 150 in der Nacht zu Samstag, bis zum Nachmittag waren es weitere 47. Nach einer kurzen Entspannungsphase ging es am Sonntagabend mit 17 sturmbedingten Einsätzen weiter. In den meisten Fällen musste die Feuerwehr wegen gelöster Dachpfannen sowie umgeknickter Bäume oder Straßenschilder ausrücken.

Stromversorger zieht nach Sturm positive Bilanz Foto: Nach dem ersten Sturmwochenende 2022 ziehen die Stadtnetze eine positive Bilanz: "Die Energieversorgung in Münster ist sturmsicher aufgestellt", sagt die für die Netztechnik verantwortliche Geschäftsführerin Alexandra Rösing in einer Pressemitteilung der Stadtnetze. "Unsere Stromleitungen sind größtenteils unterirdisch verlegt und damit geschützt vor umstürzenden Bäumen. Wo es insbesondere in den Außengebieten noch Freileitungen gibt, sind unsere Entstörungsteams schnell im Einsatz gewesen und konnten die Versorgung provisorisch wiederherstellen."



Die Stadtnetze Münster sind als Netzbetreiber für die lokalen Energienetze verantwortlich, darunter auch fast 1500 Kilometer Mittelspannungsleitungen und über 3000 Kilometer Niederspannungs- und Hausanschlussleitungen. Davon sind nur noch 77 Kilometer als Freileitungen ausgeführt. "Trotzdem haben wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in erhöhte Bereitschaft versetzt, um die Versorgung zu sichern", sagt Franz Süberkrüb, Geschäftsführer für die Netzwirtschaft bei den Stadtnetzen.



In den kommenden Tagen werten die Stadtnetze alle Einsätze aus und beheben die entstandenen Schäden. ...

Etwa 800 Einsätzkräfte in Alarmbereitschaft

Insgesamt waren etwa 800 Einsatzkräfte über die Sturmtage hinweg in erhöhter Alarmbereitschaft, zwischenzeitlich kamen überdies mehr als 160 Kräfte von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr Münster parallel stadtweit zum Einsatz – insbesondere in der Freitagnacht, als neben den sturmbedingten Arbeiten auch zwei Brände gelöscht und zwei in der Oxfordkaserne gefundene Gewehrgranaten gesprengt werden mussten.

Die Leitstelle der Feuerwehr war sturmbedingt im Dauereinsatz. Foto: Stadt Münster

"Dass alles so reibungslos funktioniert hat, hing sicherlich auch damit zusammen, dass unsere Notrufleitungen in den kritischen Phasen weitestgehend von Nachfragen zur Wetterlage und Bagatellmeldungen freigehalten wurden", so Wingler-Scholz in der Pressemitteilung. "Auch darüber hinaus waren die Münsteranerinnen und Münsteraner sehr umsichtig und brachten sich nicht in gefährliche Situationen."