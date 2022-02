Mehr als 600 Corona-Neuinfektionen in Münster

Unaufhörlich steigen auch in Münster die Corona-Zahlen weiter. Am Dienstag hat die Stadtverwaltung mehr als 600 Corona-Neuinfektionen bestätigt. Auch ein weiterer Todesfall wurde gemeldet.

In Münster hat es erneut einen Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben. Ein 82-jähriger Mann ist nach Angaben der Stadt im Krankenhaus mit Covid-19 gestorben. Damit steigt die Zahl der Menschen, die seit Pandemie-Beginn an oder mit Corona gestorben sind, auf 149.

Am Dienstag hat das Gesundheitsamt der Stadt 615 Corona-Neuinfektionen bestätigt. Die Gesamtzahl labordiagnostisch bestätigter Corona-Fälle hat damit die Marke von 25.000 überschritten. Seit Pandemie-Beginn wurden in Münster nun bereits 25.441 Corona-Infektionen in Laboren bestätigt.19.552 Menschen gelten mittlerweile als genesen, 318 mehr als am Montag.

Mehr als 5700 Corona-Infizierte in Münster

Aktuell sind 5740 Münsteranerinnen und Münsteraner nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahl erreicht seit Wochen täglich einen neuen Höchststand. Am Montag waren 5444 Menschen infiziert, am vergangenen Dienstag (25. Januar) waren es 4349.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist laut Robert-Koch-Institut (RKI) stark gesunken. Sie liegt nun bei 1037,3 (-161,2 im Vergleich zum Vortag). Die landesweite Inzidenz in NRW hat das RKI am Dienstagmorgen mit 1272,1 angegeben.

51 Corona-Patienten in Münster in Krankenhäusern

In den Krankenhäusern in Münster werden aktuell 51 Corona-Patienten behandelt (Montag: 50), davon fünf auf Intensivstationen (Montag: acht). Vier Patienten müssen künstlich beatmet werden (Montag: sechs).