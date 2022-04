Mehr als 7000 Corona-Infizierte aktuell in Münster

Am Dienstag zeigt die Infektionskurve in Münster wieder nach oben. Mehr als 7000 Münsteranerinnen und Münsteraner sind aktuell nachweislich mit Corona infiziert. Auch die Inzidenz ist weiter gestiegen.

Am Dienstag hat das Gesundheitsamt in Münster 659 Corona-Neuinfektionen bestätigt.

Die Zahl der aktuell Corona-Infizierten in Münster ist wieder gestiegen. Nach Angaben der Stadt sind mit Stand Dienstagmittag 7069 Münsteranerinnen und Münsteraner nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das sind 350 mehr als am Montag und sogar 2160 mehr als am vergangenen Dienstag (19. April).

Am heutigen Dienstag hat das Gesundheitsamt in Münster 659 Corona-Neuinfektionen und 309 Gesundmeldungen bestätigt. Das sind mehr Neuinfektionen als noch vor einer Woche: Am vergangenen Dienstag wurden 534 Neuinfektionen bestätigt. Weitere Todesfälle hat es nicht gegeben. Unverändert 197 Münsteranerinnen und Münsteraner sind bislang an oder mit Corona gestorben.

Inzidenz in Münster steigt weiter an

Da die Zahl der Neuinfektionen im Vergleich zur Vorwoche leicht gestiegen ist, ist auch die Inzidenz gestiegen. Sie liegt laut Robert-Koch-Institut (RKI) nun bei 1716,5 (+18,7 im Vergleich zum Vortag). Vor einer Woche hatte das RKI die Inzidenz mit 878,0 angegeben.

Auch im NRW-Vergleich ist der Wert weiter hoch. Die NRW-Inzidenz hat das RKI am Dienstag mit 844,3 angegeben. Auch hier ist die Tendenz jedoch aktuell steigend. Anders als am Montag wurde am Dienstag jedoch nicht die höchste Inzidenz in NRW aus Münster gemeldet: Im Kreis Borken ist die Inzidenz noch höher (1756,1).

70 Corona-Patienten in Münster in Krankenhäusern

In den Krankenhäusern in Münster werden nach städtischen Angaben aktuell 70 Covid-Patienten behandelt, drei mehr als noch am Montag. Sieben Patienten werden auf Intensivstationen betreut (Montag: neun), zwei müssen künstlich beatmet werden (Montag: einer).