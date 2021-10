Mehr als sieben Jahre Haft für Mutter von Missbrauchsopfer

Im Missbrauchskomplex Münster hat das Landgericht das Urteil gegen die Mutter des Hauptopfers gesprochen. Die 32-jährige Sabrina K. muss für sieben Jahre und neun Monate ins Gefängnis.

Die Staatsanwaltschaft hatte zehn Jahre Haft für die Lebensgefährtin gefordert. Einer der zwei Verteidiger hatte auf sechs Jahre Gefängnis plädiert, der andere hatte sich für eine milde Strafe ausgesprochen.

Gericht: Sabrina K. hat Missbrauch nicht verhindert

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Mutter den schweren wiederholten sexuellen Missbrauch an ihrem heute zwölf Jahre alten Sohn nicht verhindert hat. Die Münsteranerin Sabrina K. hat den Jungen ihrem Partner, dem Drahtzieher des Missbrauchskomplexes und bereits zu 14 Jahren Haft und anschließender Sicherungsverwahrung verurteilten Adrian V., überlassen, obwohl sie spätestens seit Oktober 2019 gewusst hat, dass ihr Lebensgefährte den Jungen schwer sexuell missbrauchte.

Die Kammer konnte nicht alle Vorwürfe der Anklage der Staatsanwaltschaft beweisen. Außerdem seien ihr unter anderem ihr Teilgeständnis und ihre glaubhafte Reue positiv ausgelegt worden, sodass der Strafrahmen nicht voll ausgeschöpft wurde.

Prozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit

In dem Prozess gegen Sabrina K., der zum Schutz des Opfers größtenteils unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand, hat die gelernte Einzelhandelskauffrau die Vorwürfe sieben Verhandlungstage lang abgestritten. Erst kurz vor den Plädoyers räumte die Mutter des Hauptopfers dann doch zentrale Punkte der Anklage ein.

Münster ist neben Lügde und Bergisch Gladbach einer von drei großen Missbrauchsfällen der vergangenen Jahre in Nordrhein-Westfalen. Der Fall kam im Juni 2020 nach Ermittlungen in einer Gartenlaube in Münster-Kinderhaus ans Licht. Im Zuge dessen hatte es in mehreren Bundesländern und im Ausland Festnahmen gegeben. In dem Tatkomplex wurden bereits mehrere Männer und eine Frau zu Freiheitsstrafen verurteilt. Weitere Tatverdächtige wurden identifiziert und sitzen zum Teil in U-Haft.