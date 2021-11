Corona hat vielen Folgen. Eine beseht darin, dass viel mehr Anträge auf Wohngeld gestellt werden. Gerade Kleinverdiener habe Einnahmeausfälle hinzunehmen. Das wurde im Ausschuss für Wohnen am Dienstagabend deutlich.

Die Zahl der Wohngeldanträge ist seit Beginn der Corona-Pandemie drastisch gestiegen. Darauf wies die Leiterin des städtisches Wohnungsamtes, Gabriele Regenitter, am Dienstagabend in der Sitzung des Ausschusses für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen und Wirtschaft hin.

Wohngeld ist eine Sozialleistung für Menschen, die aufgrund eines (zu) geringen Einkommens einen Zuschuss erhalten, um ihre Miete zahlen zu können.

Laut Regenitter stieg die Zahl der Anträge 2020 gegenüber dem Vorjahr (2019 war das letzte Jahr ohne Corona) um 45 Prozent, im Jahr 2021 (gegenüber dem Vergleichszeitraum 2019) um gut 40 Prozent. Seien vor zwei Jahren 204 Euro je Fall und Monat zur Auszahlung gekommen, so seien es aktuell 252.

Regenitter begründete die beunruhigende Entwicklung damit, dass mit dem ersten Lockdown bei vielen Geringverdienern, Künstlern und Soloselbstständigen Teile des Einkommens weggefallen seien, so dass die Voraussetzungen für Wohngeld erfüllt seien. Unter den Antragstellern haben sich 20 Prozent Studierende befunden.

Weiter teilte Regenitter mit, dass die Reform des Mietspiegels in Münster Auswirkungen habe. So sei der Mietspiegel künftig kostenlos abzugeben, was die Nutzer sicherlich freue, die Stadtkasse aber nicht. Überdies bestehe bei Vermietern künftig eine Auskunftspflicht. Die frühere Freiwilligkeit bei den Antworten falle weg.