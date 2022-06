Mehr Bauland als Bauarbeiter in Münster - Ratsmitglieder warnen vor dem Kollaps

Die Wohnungsnot in Münster hält an – aber die Gründe haben sich verändert. Die Stadt weist mehr Bauland aus und erteilt mehr Baugenehmigungen. Zugleich aber zeigen sich Kapazitätsengpässe in der Bauindustrie.

Jahrelang galt die – vergleichsweise – geringe Ausweisung von Bauland als ein wesentlicher Grund für die Wohnungsnot in Münster. Diese Situation hat sich inzwischen geändert, wie Mattias Bartmann vom Stadtplanungsamt am Donnerstagabend in der Sitzung des Planungsausschusses erläuterte. Inzwischen sei nicht mehr die (perspektivische) Verfügbarkeit von Bauland das drängendste Problem. Im Gegenteil könnten bestehende Reserven wegen der Engpässe in der Bauwirtschaft nicht aktiviert werden. Die Zahl der genehmigten Wohnungen liege deutlich über die der im Bau befindlichen.