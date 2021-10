Zielkonflikt: mehr Häuser oder mehr Bäume?

Die Grünflächen entlang des Kinderbachtals sollen dauerhaft geschützt werden, nicht zuletzt als Gegengewicht zu den geplanten, sehr großen und sehr dichten Wohngebieten an der Busso-Peus-Straße und an der Steinfurter Straße.

„Ich sitze seit 16 Jahren in diesem Ausschuss. Es ist das erste Mal, dass wir diesen Zielkonflikt benennen und auch darüber diskutieren.“ Die Stimme des ÖDP-Ratsherrn Franz Pohlmann klang schon etwas feierlich, als er dies am Dienstagabend in der Sitzung des Umwelt- und Bauausschusses sagte.