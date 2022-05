Mehr als 100 Wahlplakate in Münster überklebt

Wird der Landtagswahlkampf in Münster jetzt richtig schmutzig? Mehrere Parteien haben jedenfalls Strafanzeigen erstattet. Der Grund ist nur allzu verständlich.

In Nordrhein-Westfalen findet am 15. Mai 2022 die Landtagswahl statt. SPD und CDU liefern sich bislang ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

Gut eine Woche vor der Landtagswahl sorgt eine perfide Aktion für Verärgerung unter den Parteien und gleich mehrere Strafanzeigen. Bislang unbekannte Täter haben nämlich Dutzende Wahlplakate überklebt und zum Teil zerstört.

Auf den illegalen Plakaten, die auf den ersten Blick an das Design einer Grünen-Kampagne erinnert, soll die Partei offensichtlich für ihre Zustimmung zu Waffenlieferungen in die Ukraine an den Pranger gestellt werden. Von einer „verleumderischen Art“, spricht Jörg Rostek, Co-Sprecher des grünen Kreisverbands.

Grüne sprechen von „Einschüchterungsversuch“

Aus seiner Sicht handelt es sich dabei um eine politisch motivierte Tat. Die Grünen haben nach Rosteks Angaben am Freitag eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung erstattet. Bis zum Abend zählte die Partei nach eigenen Angaben weit mehr als 100 Plakate mit dem „verleumderischen“ Inhalt.

„Die mutwillige Beschädigung unserer Plakate ist kein Mittel einer demokratischen Auseinandersetzung“, werden die drei Direktkandidierenden Josefine Paul, Robin Korte und Dorothea Deppermann in einer Mitteilung zitiert. Ein Fake-Plakat im Eingangsbereich zur Geschäftsstelle des Kreisverbandes werten die Grünen als „Einschüchterungsversuch“.

Mehrere Parteien betroffen

Auch Plakate von CDU, FDP und SPD sollen überklebt worden sein. „Das ist eine Sauerei“, sagte CDU-Kreisgeschäftsführer Christoph Brands. Durch den Kleister seien die eigentlich komplett recycelbaren Plakate nur noch Restmüll. Man habe Strafanzeige erstattet.

