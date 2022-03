Mehrheit spricht sich für die neue Doppelspitze aus

Die Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (AWM) sollen künftig nicht nur einen, sondern zwei Betriebsleiter haben. Das hat der AWM-Ausschuss so beschlossen. Die CDU findet das nicht so gut und machte das auch deutlich.

MünsterDie Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (AWM) erhalten eine Doppelspitze. Einem entsprechenden Vorschlag stimmte der AWM-Ausschuss in seiner Sitzung am Mittwochabend mit den Stimmen von SPD, Grünen und Linken zu. Die CDU stimmte dagegen. Das letzte Wort hat der Rat in seiner Sitzung am 6. April. Angesichts der bestehenden Mehrheitsverhältnisse und der bereits erfolgten Positionierung der Parteien im Rat dürfte die Entscheidung klar sein.